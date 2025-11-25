Протягом кількох років систематично принижував: на Київщині чоловік, що довів 13-річну падчерку до самогубства, постане перед судом

$42.370.10
48.920.21
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 10247 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 11544 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
08:07 • 20905 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
07:50 • 30390 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
07:40 • 28288 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto
07:26 • 25998 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 44861 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 70365 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 14:30 • 60448 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 51702 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
84%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
6 поранених, влучання у житлові будинки: з'явилися кадри нічної комбінованої атаки на КиївPhotoVideo25 листопада, 02:07 • 9976 перегляди
Нічна ворожа атака на Київ: загинула людина, 7 пораненихPhoto25 листопада, 02:36 • 15113 перегляди
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути людиVideo05:36 • 54271 перегляди
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі08:01 • 34456 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ08:39 • 21734 перегляди
Публікації
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
10:00 • 10248 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 69668 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 97846 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 88459 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 94758 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Меган Маркл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Румунія
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ08:39 • 21772 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 59701 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 61256 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 68780 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 78170 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
Опалення
Дипломатка

Протягом кількох років систематично принижував: на Київщині чоловік, що довів 13-річну падчерку до самогубства, постане перед судом

Київ • УНН

 • 980 перегляди

На Київщині завершено розслідування щодо чоловіка, який систематично принижував 13-річну падчерку, що призвело до її самогубства. Йому загрожує від 7 до 10 років ув’язнення за доведення неповнолітньої до суїциду.

Протягом кількох років систематично принижував: на Київщині чоловік, що довів 13-річну падчерку до самогубства, постане перед судом

На Київщині завершено розслідування щодо чоловіка, який протягом кількох років систематично принижував 13-річну падчерку та довів її до самогубства. Обвинувачуваний постане перед судом за доведення неповнолітньої до суїциду - йому загрожує від 7 до 10 років ув’язнення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Ювенальні прокурори Обухівської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 120 КК України. Санкція - від 7 до 10 років ув’язнення

- йдеться у повідомленні.

Слідство встановило: протягом кількох років чоловік систематично принижував дівчинку, погрожував "віддати в інтернат", обмежував у навчанні та відпочинку. У холодну пору року виганяв на вулицю без теплого одягу, наражаючи на небезпеку.

Дитина перебувала у повній матеріальній та побутовій залежності, що робило її максимально вразливою.

За висновком експертизи, неповнолітня вчинила самогубство шляхом повішання. Докази підтверджують причинний зв’язок між діями обвинуваченого та її смертю.

Нагадаємо

Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного Комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та згвалтування дітей.

Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.

Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного.

Статистика

За останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств;

531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші 14 років.

Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей20.11.25, 10:21 • 30575 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НПКиївська область
Довічне позбавлення волі
Київська область
Руслан Кравченко