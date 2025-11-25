Протягом кількох років систематично принижував: на Київщині чоловік, що довів 13-річну падчерку до самогубства, постане перед судом
Київ • УНН
На Київщині завершено розслідування щодо чоловіка, який протягом кількох років систематично принижував 13-річну падчерку та довів її до самогубства. Обвинувачуваний постане перед судом за доведення неповнолітньої до суїциду - йому загрожує від 7 до 10 років ув’язнення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Ювенальні прокурори Обухівської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 120 КК України. Санкція - від 7 до 10 років ув’язнення
Слідство встановило: протягом кількох років чоловік систематично принижував дівчинку, погрожував "віддати в інтернат", обмежував у навчанні та відпочинку. У холодну пору року виганяв на вулицю без теплого одягу, наражаючи на небезпеку.
Дитина перебувала у повній матеріальній та побутовій залежності, що робило її максимально вразливою.
За висновком експертизи, неповнолітня вчинила самогубство шляхом повішання. Докази підтверджують причинний зв’язок між діями обвинуваченого та її смертю.
Нагадаємо
Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного Комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та згвалтування дітей.
Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.
Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного.
Статистика
За останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств;
531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші 14 років.
