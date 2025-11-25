В течение нескольких лет систематически унижал: на Киевщине мужчина, доведший 13-летнюю падчерицу до самоубийства, предстанет перед судом
Киев • УНН
На Киевщине завершено расследование в отношении мужчины, который систематически унижал 13-летнюю падчерицу, что привело к ее самоубийству. Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы за доведение несовершеннолетней до суицида.
В Киевской области завершено расследование в отношении мужчины, который в течение нескольких лет систематически унижал 13-летнюю падчерицу и довел ее до самоубийства. Обвиняемый предстанет перед судом за доведение несовершеннолетней до суицида - ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Ювенальные прокуроры Обуховской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 120 УК Украины. Санкция - от 7 до 10 лет лишения свободы
Следствие установило: в течение нескольких лет мужчина систематически унижал девочку, угрожал "отдать в интернат", ограничивал в учебе и отдыхе. В холодное время года выгонял на улицу без теплой одежды, подвергая опасности.
Ребенок находился в полной материальной и бытовой зависимости, что делало его максимально уязвимым.
По заключению экспертизы, несовершеннолетняя совершила самоубийство путем повешения. Доказательства подтверждают причинную связь между действиями обвиняемого и ее смертью.
Напомним
Генеральный прокурор Руслан Кравченко выступил с инициативой о необходимости введения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный Комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и ввести такое наказание за убийство и изнасилование детей.
Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет лишения свободы иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.
Следует добавить, что прокуратура активно добивается вынесения максимально сурового приговора - пожизненного.
Статистика
За последние 19 месяцев 67 детей стали жертвами умышленных убийств;
531 ребенок пострадал от сексуального насилия, из них 360 младше 14 лет.
