В течение нескольких лет систематически унижал: на Киевщине мужчина, доведший 13-летнюю падчерицу до самоубийства, предстанет перед судом

Киев • УНН

 • 1534 просмотра

На Киевщине завершено расследование в отношении мужчины, который систематически унижал 13-летнюю падчерицу, что привело к ее самоубийству. Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы за доведение несовершеннолетней до суицида.

В течение нескольких лет систематически унижал: на Киевщине мужчина, доведший 13-летнюю падчерицу до самоубийства, предстанет перед судом

В Киевской области завершено расследование в отношении мужчины, который в течение нескольких лет систематически унижал 13-летнюю падчерицу и довел ее до самоубийства. Обвиняемый предстанет перед судом за доведение несовершеннолетней до суицида - ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Ювенальные прокуроры Обуховской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 120 УК Украины. Санкция - от 7 до 10 лет лишения свободы

- говорится в сообщении.

Следствие установило: в течение нескольких лет мужчина систематически унижал девочку, угрожал "отдать в интернат", ограничивал в учебе и отдыхе. В холодное время года выгонял на улицу без теплой одежды, подвергая опасности.

Ребенок находился в полной материальной и бытовой зависимости, что делало его максимально уязвимым.

По заключению экспертизы, несовершеннолетняя совершила самоубийство путем повешения. Доказательства подтверждают причинную связь между действиями обвиняемого и ее смертью.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко выступил с инициативой о необходимости введения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный Комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и ввести такое наказание за убийство и изнасилование детей.

Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет лишения свободы иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.

Следует добавить, что прокуратура активно добивается вынесения максимально сурового приговора - пожизненного.

Статистика

За последние 19 месяцев 67 детей стали жертвами умышленных убийств;

531 ребенок пострадал от сексуального насилия, из них 360 младше 14 лет.

Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей20.11.25, 10:21 • 30576 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧПКиевская область
Пожизненное лишение свободы
Киевская область
Руслан Кравченко