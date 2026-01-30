"Пропагандисти рф є співучасниками звірств в Україні": речник МЗС Тихий про нові санкції ЄС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував запровадження санкцій ЄС проти російських пропагандистів за їхню роль у просуванні пропаганди війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Тихого в соцмережі "Х".

Як зазначив Тихий, пропагандисти є прямими співучасниками найжахливіших російських звірств, скоєних в Україні та інших країнах.

Роками російські пропагандисти систематично і цілеспрямовано нагнітають потворну, шовіністичну і геноцидну антиукраїнську істерію, щоб мобілізувати росіян на війну і вбивство українців

Тихий додав, що ці дії караються за статтею III Конвенції про геноцид - пряме і публічне підбурювання до вчинення геноциду.

Речник МЗС України закликав людей у Європі та за її межами спиратися на це рішення Ради ЄС і вжити рішучих заходів проти цих осіб та пропагандистських організацій. Він зазначив, що список таких пропагандистів може і повинен бути розширений.

Санкції проти них мають бути поширені на інші юрисдикції, в тому числі в рамках Групи семи та за її межами. Їхні пропагандистські канали мають бути заблоковані в кожній географічній точці