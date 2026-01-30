"Пропагандисти рф є співучасниками звірств в Україні": речник МЗС Тихий про нові санкції ЄС
Київ • УНН
Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував санкції ЄС проти російських пропагандистів, назвавши їх співучасниками звірств. Він закликав розширити список санкцій та заблокувати пропагандистські канали.
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував запровадження санкцій ЄС проти російських пропагандистів за їхню роль у просуванні пропаганди війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Тихого в соцмережі "Х".
Деталі
Як зазначив Тихий, пропагандисти є прямими співучасниками найжахливіших російських звірств, скоєних в Україні та інших країнах.
Роками російські пропагандисти систематично і цілеспрямовано нагнітають потворну, шовіністичну і геноцидну антиукраїнську істерію, щоб мобілізувати росіян на війну і вбивство українців
Тихий додав, що ці дії караються за статтею III Конвенції про геноцид - пряме і публічне підбурювання до вчинення геноциду.
Речник МЗС України закликав людей у Європі та за її межами спиратися на це рішення Ради ЄС і вжити рішучих заходів проти цих осіб та пропагандистських організацій. Він зазначив, що список таких пропагандистів може і повинен бути розширений.
Санкції проти них мають бути поширені на інші юрисдикції, в тому числі в рамках Групи семи та за її межами. Їхні пропагандистські канали мають бути заблоковані в кожній географічній точці
Нагадаємо
Європейський Союз вніс росію до "чорного списку" через ризики відмивання коштів, що ускладнить фінансові операції з російськими банками.
Також Євросоюз виділив перші 10 мільйонів євро на функціонування спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України.