"Пропагандисти рф є співучасниками звірств в Україні": речник МЗС Тихий про нові санкції ЄС

Ексклюзив
13:54 • 1914 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 5908 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 10809 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 13770 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 19967 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 28598 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 34551 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41126 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 64863 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 48262 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
Популярнi новини
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 17132 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 37850 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 42805 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 30530 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 16546 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 1988 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 3868 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 70161 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 55707 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 58056 перегляди
Володимир Кудрицький
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Ляшко
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Одеська область
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 1696 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 7120 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 9298 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 31396 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 31563 перегляди
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
The New York Times
Фільм

"Пропагандисти рф є співучасниками звірств в Україні": речник МЗС Тихий про нові санкції ЄС

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував санкції ЄС проти російських пропагандистів, назвавши їх співучасниками звірств. Він закликав розширити список санкцій та заблокувати пропагандистські канали.

"Пропагандисти рф є співучасниками звірств в Україні": речник МЗС Тихий про нові санкції ЄС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував запровадження санкцій ЄС проти російських пропагандистів за їхню роль у просуванні пропаганди війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Тихого в соцмережі "Х".

Деталі

Як зазначив Тихий, пропагандисти є прямими співучасниками найжахливіших російських звірств, скоєних в Україні та інших країнах.

Роками російські пропагандисти систематично і цілеспрямовано нагнітають потворну, шовіністичну і геноцидну антиукраїнську істерію, щоб мобілізувати росіян на війну і вбивство українців

- заявив речник МЗС України.

Тихий додав, що ці дії караються за статтею III Конвенції про геноцид - пряме і публічне підбурювання до вчинення геноциду.

Речник МЗС України закликав людей у Європі та за її межами спиратися на це рішення Ради ЄС і вжити рішучих заходів проти цих осіб та пропагандистських організацій. Він зазначив, що список таких пропагандистів може і повинен бути розширений.

Санкції проти них мають бути поширені на інші юрисдикції, в тому числі в рамках Групи семи та за її межами. Їхні пропагандистські канали мають бути заблоковані в кожній географічній точці

- йдеться в дописі.

Європейський Союз вніс росію до "чорного списку" через ризики відмивання коштів, що ускладнить фінансові операції з російськими банками.

Також Євросоюз виділив перші 10 мільйонів євро на функціонування спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

Євген Устименко

