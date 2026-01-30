"Пропагандисты рф являются соучастниками зверств в Украине": спикер МИД Тихий о новых санкциях ЕС
Киев • УНН
Спикер МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал санкции ЕС против российских пропагандистов, назвав их соучастниками зверств. Он призвал расширить санкционный список и заблокировать пропагандистские каналы.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал введение санкций ЕС против российских пропагандистов за их роль в продвижении пропаганды войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Тихого в соцсети "Х".
Детали
Как отметил Тихий, пропагандисты являются прямыми соучастниками самых ужасных российских зверств, совершенных в Украине и других странах.
Годами российские пропагандисты систематически и целенаправленно нагнетают уродливую, шовинистическую и геноцидную антиукраинскую истерию, чтобы мобилизовать россиян на войну и убийство украинцев
Тихий добавил, что эти действия наказываются по статье III Конвенции о геноциде - прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида.
Спикер МИД Украины призвал людей в Европе и за ее пределами опираться на это решение Совета ЕС и принять решительные меры против этих лиц и пропагандистских организаций. Он отметил, что список таких пропагандистов может и должен быть расширен.
Санкции против них должны быть распространены на другие юрисдикции, в том числе в рамках Группы семи и за ее пределами. Их пропагандистские каналы должны быть заблокированы в каждой географической точке
Напомним
Европейский Союз внес россию в "черный список" из-за рисков отмывания средств, что усложнит финансовые операции с российскими банками.
Также Евросоюз выделил первые 10 миллионов евро на функционирование спецтрибунала по преступлению агрессии россии против Украины.