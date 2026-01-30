"Пропагандисты рф являются соучастниками зверств в Украине": спикер МИД Тихий о новых санкциях ЕС

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Эксклюзив
13:54 • 1664 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 5604 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 10683 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 13635 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 19847 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 28501 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 34488 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41070 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 64773 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 48184 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.8м/с
81%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 17132 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 37850 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 42805 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 30530 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 16546 просмотра
публикации
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 1802 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 3680 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 70032 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 55595 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 57951 просмотра
Актуальные люди
Владимир Кудрицкий
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Ляшко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 1574 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 6982 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 9176 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 31336 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 31500 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
The New York Times
Фильм

"Пропагандисты рф являются соучастниками зверств в Украине": спикер МИД Тихий о новых санкциях ЕС

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Спикер МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал санкции ЕС против российских пропагандистов, назвав их соучастниками зверств. Он призвал расширить санкционный список и заблокировать пропагандистские каналы.

"Пропагандисты рф являются соучастниками зверств в Украине": спикер МИД Тихий о новых санкциях ЕС

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал введение санкций ЕС против российских пропагандистов за их роль в продвижении пропаганды войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Тихого в соцсети "Х".

Детали

Как отметил Тихий, пропагандисты являются прямыми соучастниками самых ужасных российских зверств, совершенных в Украине и других странах.

Годами российские пропагандисты систематически и целенаправленно нагнетают уродливую, шовинистическую и геноцидную антиукраинскую истерию, чтобы мобилизовать россиян на войну и убийство украинцев

- заявил представитель МИД Украины.

Тихий добавил, что эти действия наказываются по статье III Конвенции о геноциде - прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида.

Спикер МИД Украины призвал людей в Европе и за ее пределами опираться на это решение Совета ЕС и принять решительные меры против этих лиц и пропагандистских организаций. Он отметил, что список таких пропагандистов может и должен быть расширен.

Санкции против них должны быть распространены на другие юрисдикции, в том числе в рамках Группы семи и за ее пределами. Их пропагандистские каналы должны быть заблокированы в каждой географической точке

- говорится в сообщении.

Напомним

Европейский Союз внес россию в "черный список" из-за рисков отмывания средств, что усложнит финансовые операции с российскими банками.

Также Евросоюз выделил первые 10 миллионов евро на функционирование спецтрибунала по преступлению агрессии россии против Украины.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
G7
Европейский Союз
Украина