Прокурори повернули понад 62 000 га незаконно відчужених земель у 2023 році - Костін

Попри значну кількість "схем" з незаконного відчуження земель, у 2023 році прокуратурі вдалося повернути державі понад 62 тис. га землі, що на 26 тис. га більше, ніж у 2022 році. Про це під час брифінгу розповів генеральний прокурор Андрій Костін, передає УНН.

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За словами Костіна, боротьба із земельними махінаціями є не точковою, а системною. Зокрема, протягом року прокурори скерували до суду обвинувальні акти щодо 8 колишніх і діючих керівників Держгеокадастру у Вінницькій, Житомирській, Харківській областях.

Окрім цього, органи прокуратури виконують функції представництва інтересів державі в суді. Повертають державі активи, землю, нерухоме майно, кошти тощо. У 2022 році державі повернуто понад 36 тис. га землі, у 2023 році – понад 62 тис. га. - сказав Костін

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Він наголосив, що у земельній сфері діють численні схеми, які використовують майже будь-яке спрощення процедури для незаконного збагачення недоброчесних посадовців, або приватних фізичних чи юридичних осіб.

Зокрема, процедури інвентаризації земель деякі ОТГ використовують не для наведення порядку у землевпорядкуванні, а щоб державні землі лісогосподарського призначення, або особливо цінні землі Національної академії аграрних наук обліковувати як комунальні. Після цього в найкоротший строк роздати їх у приватну власність. Громадяни, своєю чергою, продають їх якійсь юридичній особі. - сказав генпрокурор.

За його словами, через такі оборудки у юросіб опиняються сотні гектарів державної землі. Також він навів ще декілька схем для незаконної передачі земель.

Інша схема – реєстрація речових прав на землю та майно на підставі підроблених документів. І попри наявність беззаперечних доказів, що держава жодним чином спірним обʼєктом не розпоряджалась, а документи підроблені, прокурору необхідно роками добиватися істини в судах. - наголосив Костін.

Ще однією "популярною" схемою, Костін називає: "купується або будується так званий обʼєкт нерухомості площею кілька квадратних метрів. Після цього для обслуговування цієї споруди отримується земельна ділянка іноді в сотні разів більше ніж площа самої споруди, подекуди до 1,5 га"

На жаль, це далеко не вичерпний перелік "схем", які використовуються для обкрадання держави та громад – тобто, в кінцевому підсумку, всіх громадян", – резюмував Костін.

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