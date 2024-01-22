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Прокурори повернули понад 62 000 га незаконно відчужених земель у 2023 році - Костін

Прокурори повернули понад 62 000 га незаконно відчужених земель у 2023 році - Костін

Київ • УНН

 • 35193 перегляди

У 2023 році українські прокурори повернули понад 62 тисячі гектарів державних земель, які були відчужені незаконно. Генеральний прокурор Андрій Костін розповів про численні схеми незаконної передачі землі, наголосивши на системній боротьбі із земельними махінаціями.

Попри значну кількість "схем" з незаконного відчуження земель, у 2023 році прокуратурі вдалося повернути державі понад 62 тис. га землі, що на 26 тис. га більше, ніж у 2022 році. Про це під час брифінгу розповів генеральний прокурор Андрій Костін, передає УНН.

Деталі

За словами Костіна, боротьба із земельними махінаціями є не точковою, а системною. Зокрема, протягом року прокурори скерували до суду обвинувальні акти щодо 8 колишніх і діючих керівників Держгеокадастру у Вінницькій, Житомирській, Харківській областях.

 Окрім цього, органи прокуратури виконують функції представництва інтересів державі в суді. Повертають державі активи, землю, нерухоме майно, кошти тощо. У 2022 році державі повернуто понад 36 тис. га землі, у 2023 році – понад 62 тис. га.

- сказав Костін

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Він наголосив, що у земельній сфері діють численні схеми, які використовують майже будь-яке спрощення процедури для незаконного збагачення недоброчесних посадовців, або приватних фізичних чи юридичних осіб.

Зокрема, процедури інвентаризації земель деякі ОТГ використовують не для наведення порядку у землевпорядкуванні, а щоб державні землі лісогосподарського призначення, або особливо цінні землі Національної академії аграрних наук обліковувати як комунальні. Після цього в найкоротший строк роздати їх у приватну власність. Громадяни, своєю чергою, продають їх якійсь юридичній особі. 

 - сказав генпрокурор.

За його словами, через такі оборудки у юросіб опиняються сотні гектарів державної землі. Також він навів ще декілька схем для незаконної передачі земель.

Інша схема – реєстрація речових прав на землю та майно на підставі підроблених документів. І попри наявність беззаперечних доказів, що держава жодним чином спірним обʼєктом не розпоряджалась, а документи підроблені, прокурору необхідно роками добиватися істини в судах. 

- наголосив Костін.

Ще однією "популярною" схемою, Костін називає: "купується або будується так званий обʼєкт нерухомості площею кілька квадратних метрів. Після цього для обслуговування цієї споруди отримується земельна ділянка іноді в сотні разів більше ніж площа самої споруди, подекуди до 1,5 га"

На жаль, це далеко не вичерпний перелік "схем", які використовуються для обкрадання держави та громад – тобто, в кінцевому підсумку, всіх громадян", – резюмував Костін.

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