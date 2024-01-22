Прокуроры вернули более 62 000 га незаконно отчужденных земель в 2023 году - Костин
В 2023 году украинские прокуроры вернули более 62 тысяч гектаров государственных земель, которые были отчуждены незаконно. Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о многочисленных схемах незаконной передачи земли, отметив системную борьбу с земельными махинациями.
Пользуйтесь государственным: языковой омбудсмен сделал замечание ГБР за русский при задержании Романа Гринкевича
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь раскритиковал Государственное бюро расследований за использование русского языка во время задержания подозреваемого Романа Гринкевича в Одессе.
Вражеский обстрел Купянска: мужчина заживо сгорел в машине, прокуратура начала расследование
Во время обстрела Купянска российскими военными погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Прокуратура начала расследование.
Суд начал заседание по избранию меры пресечения Роману Гринкевичу
Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу, подозреваемому по делу о мошенничестве с военным обмундированием на 1 миллиард гривен. Недавно Гринкевич был задержан в Одессе при попытке бегства из страны.
Попали по автобусу: российские войска за сутки восемь раз атаковали Днепропетровскую область
российские войска восемь раз атаковали Днепропетровскую область используя беспилотники-камикадзе и тяжелую артиллерию.
Поставка некачественной одежды для ВСУ: Романа Гринкевича доставили в зал суда
Романа Гринкевича, подозреваемого в поставке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины, доставили в суд для избрания меры пресечения.
Туск и Шмыгаль заявили о перезагрузке межправительственных отношений между Украиной и Польшей: каких договоренностей достигли
Украина и Польша намерены перезагрузить свои межправительственные отношения, сосредоточившись на равенстве, взаимопомощи, независимости и процветании своих стран. Страны планируют усилить двустороннее сотрудничество, обсуждая такие сферы, как свободное движение товаров, сотрудничество в энергетическом секторе и строительство Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора.
В Херсонской ГВА показали разрушенные российскими обстрелами квартиры гражданских
Во время очередного обстрела Херсона оккупанты попали в гражданские дома и разрушили несколько квартир и разрушили крыши жилых многоэтажек.
Новые линии ЛЭП и развитие нефтепроводов: Шмыгаль обсудил с Туском сотрудничество в энергетической сфере
Во время встречи с польским коллегой Дональдом Туском премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил планы по усилению сотрудничества в энергетическом секторе, в частности развитие новых интерконнекторов и строительство нефтепроводов.
Зеленский внес в ВР законопроект о множественном гражданстве
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде закон о множественном гражданстве.