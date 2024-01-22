Прокуроры вернули более 62 000 га незаконно отчужденных земель в 2023 году - Костин

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  222513 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  273911 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  232461 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  221540 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Новости по теме

Прокуроры вернули более 62 000 га незаконно отчужденных земель в 2023 году - Костин

В 2023 году украинские прокуроры вернули более 62 тысяч гектаров государственных земель, которые были отчуждены незаконно. Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о многочисленных схемах незаконной передачи земли, отметив системную борьбу с земельными махинациями.

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Прокуроры вернули более 62 000 га незаконно отчужденных земель в 2023 году - Костин

Пользуйтесь государственным: языковой омбудсмен сделал замечание ГБР за русский при задержании Романа Гринкевича

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь раскритиковал Государственное бюро расследований за использование русского языка во время задержания подозреваемого Романа Гринкевича в Одессе.

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Пользуйтесь государственным: языковой омбудсмен сделал замечание ГБР за русский при задержании Романа Гринкевича

Вражеский обстрел Купянска: мужчина заживо сгорел в машине, прокуратура начала расследование

Во время обстрела Купянска российскими военными погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Прокуратура начала расследование.

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Вражеский обстрел Купянска: мужчина заживо сгорел в машине, прокуратура начала расследование

Суд начал заседание по избранию меры пресечения Роману Гринкевичу

Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу, подозреваемому по делу о мошенничестве с военным обмундированием на 1 миллиард гривен. Недавно Гринкевич был задержан в Одессе при попытке бегства из страны.

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Суд начал заседание по избранию меры пресечения Роману Гринкевичу

Попали по автобусу: российские войска за сутки восемь раз атаковали Днепропетровскую область

российские войска восемь раз атаковали Днепропетровскую область используя беспилотники-камикадзе и тяжелую артиллерию.

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Попали по автобусу: российские войска за сутки восемь раз атаковали Днепропетровскую область

Поставка некачественной одежды для ВСУ: Романа Гринкевича доставили в зал суда

Романа Гринкевича, подозреваемого в поставке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины, доставили в суд для избрания меры пресечения.

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Поставка некачественной одежды для ВСУ: Романа Гринкевича доставили в зал суда

Туск и Шмыгаль заявили о перезагрузке межправительственных отношений между Украиной и Польшей: каких договоренностей достигли

Украина и Польша намерены перезагрузить свои межправительственные отношения, сосредоточившись на равенстве, взаимопомощи, независимости и процветании своих стран. Страны планируют усилить двустороннее сотрудничество, обсуждая такие сферы, как свободное движение товаров, сотрудничество в энергетическом секторе и строительство Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора.

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Туск и Шмыгаль заявили о перезагрузке межправительственных отношений между Украиной и Польшей: каких договоренностей достигли

В Херсонской ГВА показали разрушенные российскими обстрелами квартиры гражданских

Во время очередного обстрела Херсона оккупанты попали в гражданские дома и разрушили несколько квартир и разрушили крыши жилых многоэтажек.

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В Херсонской ГВА показали разрушенные российскими обстрелами квартиры гражданских

Новые линии ЛЭП и развитие нефтепроводов: Шмыгаль обсудил с Туском сотрудничество в энергетической сфере

Во время встречи с польским коллегой Дональдом Туском премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил планы по усилению сотрудничества в энергетическом секторе, в частности развитие новых интерконнекторов и строительство нефтепроводов.

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Новые линии ЛЭП и развитие нефтепроводов: Шмыгаль обсудил с Туском сотрудничество в энергетической сфере

Зеленский внес в ВР законопроект о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде закон о множественном гражданстве.

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Зеленский внес в ВР законопроект о множественном гражданстве