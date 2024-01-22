Прокуроры вернули более 62 000 га незаконно отчужденных земель в 2023 году - Костин

Несмотря на значительное количество "схем" по незаконному отчуждению земель, в 2023 году прокуратуре удалось вернуть государству более 62 тыс. га земли, что на 26 тыс. га больше, чем в 2022 году. Об этом во время брифинга рассказал генеральный прокурор Андрей Костин, передает УНН.

Детали

По словам Костина, борьба с земельными махинациями является не точечной, а системной. В частности, в течение года прокуроры направили в суд обвинительные акты в отношении 8 бывших и действующих руководителей Госгеокадастра в Винницкой, Житомирской, Харьковской областях.

Кроме этого, органы прокуратуры выполняют функции представительства интересов государства в суде. Возвращают государству активы, землю, недвижимое имущество, средства и тому подобное. В 2022 году государству возвращено более 36 тыс. га земли, в 2023 году - более 62 тыс. га. - сказал Костин

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Он отметил, что в земельной сфере действуют многочисленные схемы, которые используют почти любое упрощение процедуры для незаконного обогащения нечестных должностных лиц, или частных физических или юридических лиц.

В частности, процедуры инвентаризации земель некоторые ОТГ используют не для наведения порядка в землеустройстве, а чтобы государственные земли лесохозяйственного назначения, или особо ценные земли Национальной академии аграрных наук учитывать как коммунальные. После этого в кратчайший срок раздать их в частную собственность. Граждане, в свою очередь, продают их какому-то юридическому лицу. - сказал генпрокурор.

По его словам, из-за таких сделок у юрлиц оказываются сотни гектаров государственной земли. Также он привел еще несколько схем для незаконной передачи земель.

Другая схема - регистрация прав на землю и имущество на основании поддельных документов. И несмотря на наличие неопровержимых доказательств, что государство никак спорным объектом не распоряжалось, а документы поддельные, прокурору необходимо годами добиваться истины в судах. - подчеркнул Костин.

Еще одной "популярной" схемой, Костин называет: "покупается или строится так называемый объект недвижимости площадью несколько квадратных метров. После этого для обслуживания этого сооружения получается земельный участок иногда в сотни раз больше чем площадь самого сооружения, иногда до 1,5 га"

К сожалению, это далеко не исчерпывающий перечень "схем", которые используются для обворовывания государства и общин - то есть, в конечном итоге, всех граждан", - резюмировал Костин.

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