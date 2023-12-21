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Как теща президента "Энергоатома" купила дом стоимостью почти в 7 млн грн - расследование "Схемы"

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 22:09  •  16637 просмотра

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Теща народного депутата Петра Котина, не имея видимых доходов, во время войны приобрела дом под Киевом за почти 7 миллионов гривен, показало расследование проекта Радио Свобода "Схемы". Котин заявил, что ее покупка была профинансирована за счет семейных сбережений, наличных от родственников и ожидаемой продажи имущества.

Двухэтажный дом под Киевом общей площадью в 288 квадратных метров, имеющий выход к частному озеру приобрела 70-летняя теща президента энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петра Котина. Журналисты издания Радио Свобода из проекта "Схемы" выяснили, что недвижимость женщина приобрела во время войны за почти 7 млн гривен, при этом не имея на такую покупку собственных доходов, передает УНН.

Детали

Журналисты "Схем" обнаружили, что владелицей жилого дома с земельным участком под Киевом мать жены Петра Котина стала в июне этого года.

Согласно документу купли-продажи этой недвижимости, который есть в распоряжении расследователей, дом и земля под ним обошлись 70-летней родственнице Котина совокупно почти в 7 миллионов гривен. В частности, 6 с половиной миллионов стоил сам дом и 350 тысяч  женщина заплатила за землю.

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В то же время, журналисты выяснили, что в этом же населенном пункте подобное имение чуть большей площадью, но без выхода к воде, летом этого года выставляли на продажу за 350 тысяч долларов - это более 13 миллионов. То есть вдвое дороже, чем заплатила теща Котина за свой.

Сейчас в этом доме живет и сам Петр Котин с семьей.

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Журналисты дважды пытались записать комментарий Петра Котина возле "Энергоатома" относительно недвижимости его тещи, однако говорить под запись он не стал. Зато Котин дал "Схемам" письменный ответ на их запрос.

Руководитель госпредприятия назвал сразу несколько источников дохода, которые позволили его теще приобрести дорогостоящее имущество.  По словам Котина, это и сбережения семьи женщины "за более чем 50 лет трудовой деятельности"; наличные деньги, принадлежащие ее близким родственникам, которые доверили вывезти их с оккупированных территорий, а также заимствованные средства - в расчете на будущую продажу имущества, находящегося в оккупации.

По ее словам, главной причиной принятия ею такого решения были приемлемые цены, по которым предыдущие владельцы предложили на продажу указанное имущество. На тот момент эти цены соответствовали текущим рыночным условиям с учетом статуса и состояния имущества.

- отметил Котин в ответе "Схемам".

Президент "Энергоатома" также признал: "Я действительно посещаю это помещение и не скрываю эту информацию. Указанное мной будет указано в декларации, срок подачи которой еще не наступил"

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Як теща президента "Енергоатома" купила будинок вартістю майже у 7 млн грн – розслідування "Схеми"
How the mother-in-law of Energoatom president bought a house worth almost UAH 7 million - investigation of "Schema"
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Как теща президента "Энергоатома" купила дом стоимостью почти в 7 млн грн - расследование "Схемы"

Теща народного депутата Петра Котина, не имея видимых доходов, во время войны приобрела дом под Киевом за почти 7 миллионов гривен, показало расследование проекта Радио Свобода "Схемы". Котин заявил, что ее покупка была профинансирована за счет семейных сбережений, наличных от родственников и ожидаемой продажи имущества.

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