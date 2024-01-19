Организаторы махинации с землей Киевской ГЭС пытались захватить 300 га на более 1 млрд гривен - ГБР

Подозреваемые в организации схемы захвата земель критической инфраструктуры Киевской ГЭС пытались завладеть 300 га земли стоимостью более 1 млрд гривен. Об этом сказала в эфире телемарафона советник ГБР Татьяна Сапьян, которую цитирует ГБР, передает УНН.

Сейчас следователи проводят расследование, чтобы доказать причастность фигурантов уголовного производства к завладению 300 га земель ориентировочной стоимостью более 1 млрд гривен - отметила Татьяна Сапьян.

Учитывая материальное состояние подозреваемых, для организатора группировки была предложена сумма залога в размере 700 млн гривен, а остальным задержанным - по 500 млн гривен.

"Следствие предложило для рассмотрения суда содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 700 млн гривен и 500 млн гривен. Принимались во внимание материальное положение подозреваемых, их возможности скрываться от следствия", - сказала советник ГБР.

Дополнение

Ранее Сапьян заявила, что преступная организация, которую ГБР разоблачила еще в прошлом году, застроила коттеджи на земле Киевской гидроэлектростанции, что недопустимо и напрямую ставит под угрозу функционирование критической инфраструктуры Киева.

18 января сотрудники Бюро задержали бизнесмена Игоря Мазепу, которого подозревают в организации схемы противоправного завладения землями Киевской ГЭС и еще трех его сообщников. В том числе задержан брат организатора сделки.

Владельцу инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе и другим фигурантам дела по организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС, сегодня избирают меру пресечения.