Обрання запобіжного заходу: захист бізнесмена Мазепи заявив про відвід судді
Київ • УНН
Захист бізнесмена Ігоря Мазепи, підозрюваного в організації шахрайської земельної оборудки, подав клопотання про відвід судді.
Захист бізнесмена Ігоря Мазепи, якого підозрюють в організації махінації з землею Київської ГЕС, подали клопотання про відвід судді Печерського районного суду Києва від розгляду клопотання про застосування до Мазепи запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.
Деталі
Так, адвокат подав клопотання про відвід судді від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Мазепі.
"Суд зупиняє розгляд клопотання для вирішення питання про відвід слідчого судді", - сказав суддя.
Перед цим адвокат просив суддю відкласти розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Ігорю Мазепі на 3-4 години для того, щоб сторона захисту належним чином підготувала свою правову позицію та зібрала характеризуючі документи щодо Мазепи.
Проте суддя відмовив. Також суд відмовляв адвокатам у відводі прокурора.
Доповнення
Прокуратура просить для бізнесмена Мазепи арешт із заставою у 700 млн гривень.
В Офісі Генпрокурора зазначили, що тримання під вартою з таким розміром застави для основного фігуранта провадження обумовлений наступними обставинами:
- статус організатора;
- затримання на митному пості, що свідчить про намір виїхати за межі України та ймовірно ухилитись від явки до правоохоронних органів;
- майновий стан підозрюваного;
- наявність інших підозрюваних, які на даний час перебувають в розшуку.
В ДБР повідомляли, що власнику інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі та іншим фігурантам справи щодо організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС, сьогодні обиратимуть запобіжний захід.