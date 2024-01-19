Избрание меры пресечения: защита бизнесмена Мазепы заявила об отводе судьи

Защита бизнесмена Игоря Мазепы, которого подозревают в организации махинации с землей Киевской ГЭС, подали ходатайство об отводе судьи Печерского районного суда Киева от рассмотрения ходатайства о применении к Мазепе меры пресечения, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, адвокат подал ходатайство об отводе судьи от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Мазепе.

"Суд останавливает рассмотрение ходатайства для решения вопроса об отводе следственного судьи", - сказал судья.

Перед этим адвокат просил судью отложить рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Игорю Мазепе на 3-4 часа для того, чтобы сторона защиты должным образом подготовила свою правовую позицию и собрала характеризующие документы по Мазепе.

Однако судья отказал. Также суд отказывал адвокатам в отводе прокурора.

Дополнение

Прокуратура просит для бизнесмена Мазепы арест с залогом в 700 млн гривен.

В Офисе Генпрокурора отметили, что содержание под стражей с таким размером залога для основного фигуранта производства обусловлен следующими обстоятельствами:

статус организатора;

задержание на таможенном посту, что свидетельствует о намерении выехать за пределы Украины и вероятно уклониться от явки в правоохранительные органы;



имущественное положение подозреваемого;



наличие других подозреваемых, которые в настоящее время находятся в розыске.



В ГБР сообщали, что владельцу инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе и другим фигурантам дела по организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС, сегодня будут избирать меру пресечения.