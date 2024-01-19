Забудова земель Київської ГЕС загрожувала критичній інфраструктурі столиці: ДБР про справу Мазепи

Злочинна організація, яку ДБР викрила ще торік, забудувала котеджі на землі Київської гідроелектростанції, що є неприпустимим і напряму ставить під загрозу функціонування критичної інфраструктури Києва. Про це сказала в ефірі телемарафону радниця ДБР Тетяна Сапьян, яку цитує ДБР, передає УНН.

Деталі

Вона нагадала, що 18 січня працівники Бюро затримали бізнесмена Ігоря Мазепу, якого підозрюють в організації схеми протиправного заволодіння землями Київської ГЕС та ще трьох його спільників. В тому числі затриманий брат організатора оборудки.

"Про тих, кого затримали вчора, можу сказати, що їм також повідомлено про підозри", – наголосила Сапьян.

Сапьян зауважила, що процес розслідування цієї махінації потребує часу, оскільки самі оборудки здійснені за масштабною та складною схемою, проте слідство дійшло до тієї позначки, коли оголошенні підозри мають змістовну доказову базу.

"Саме зараз було викрито ці махінації. І тому оголошується підозра. Це тривалий процес, тому що оборудки доволі непрості були..Ділянки, на яких розташовані гідротехнічні споруди, а це ми з вами прекрасно розуміємо – критична інфраструктура столиці. Зараз мова йде про 7 гектарів землі. Їх переоформили на підставних осіб, аби збудувати на них котеджні містечка", - сказала Сапьян.

Доповнення

В ДБР повідомляли, що власнику інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі та іншим фігурантам справи щодо організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС, сьогодні обиратимуть запобіжний захід.