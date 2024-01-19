Застройка земель Киевской ГЭС угрожала критической инфраструктуре столицы: ГБР о деле Мазепы
Киев • УНН
Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило группу, которая незаконно захватила землю Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) для коттеджного строительства, что угрожало объектам критической инфраструктуры города.
Преступная организация, которую ГБР разоблачила еще в прошлом году, застроила коттеджи на земле Киевской гидроэлектростанции, что недопустимо и напрямую ставит под угрозу функционирование критической инфраструктуры Киева. Об этом сказала в эфире телемарафона советник ГБР Татьяна Сапьян, которую цитирует ГБР, передает УНН.
Детали
Она напомнила, что 18 января работники Бюро задержали бизнесмена Игоря Мазепу, которого подозревают в организации схемы противоправного завладения землями Киевской ГЭС и еще трех его сообщников. В том числе задержан брат организатора сделки.
"О тех, кого задержали вчера, могу сказать, что им также сообщено о подозрениях", - подчеркнула Сапьян.
Сапьян отметила, что процесс расследования этой махинации требует времени, поскольку сами сделки осуществлены по масштабной и сложной схеме, однако следствие дошло до той отметки, когда объявленные подозрения имеют содержательную доказательную базу.
"Именно сейчас были разоблачены эти махинации. И поэтому объявляется подозрение. Это длительный процесс, потому что сделки довольно непростые были... Участки, на которых расположены гидротехнические сооружения, а это мы с вами прекрасно понимаем - критическая инфраструктура столицы. Сейчас речь идет о 7 гектарах земли. Их переоформили на подставных лиц, чтобы построить на них коттеджные городки", - сказала Сапьян.
Дополнение
В ГБР сообщали, что владельцу инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе и другим фигурантам дела по организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС, сегодня будут избирать меру пресечения.
Застройка земель Киевской ГЭС угрожала критической инфраструктуре столицы: ГБР о деле Мазепы
Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило группу, которая незаконно захватила землю Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) для коттеджного строительства, что угрожало объектам критической инфраструктуры города.
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