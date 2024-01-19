Організатори махінації з землею Київської ГЕС намагалися захопити 300 га на понад 1 млрд гривень - ДБР
Київ • УНН
Затримано підозрюваних у шахрайській схемі, спрямованій на незаконне заволодіння 300 гектарами землі, що належить Київській ГЕС, вартістю понад 1 мільярд гривень, повідомляє Державне бюро розслідувань.
Підозрювані в організації схеми захоплення земель критичної інфраструктури Київської ГЕС намагалися заволодіти 300 га землі вартістю понад 1 млрд гривень. Про це сказала в ефірі телемарафону радниця ДБР Тетяна Сапьян, яку цитує ДБР, передає УНН.
Наразі слідчі проводять розслідування, аби довести причетність фігурантів кримінального провадження до заволодіння 300 га земель орієнтованою вартістю понад 1 млрд гривень
Враховуючи матеріальний стан підозрюваних, для організатора угруповання було запропонована сума застави у розмірі 700 млн гривень, а іншим затриманим – по 500 млн гривень.
"Слідство запропонувало для розгляду суду утримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 700 млн гривень та 500 млн гривень. Бралися до уваги матеріальний стан підозрюваних, їхні можливості переховуватися від слідства", – сказала радниця ДБР.
Доповнення
Раніше Сапьян заявила, що злочинна організація, яку ДБР викрила ще торік, забудувала котеджі на землі Київської гідроелектростанції, що є неприпустимим і напряму ставить під загрозу функціонування критичної інфраструктури Києва.
18 січня працівники Бюро затримали бізнесмена Ігоря Мазепу, якого підозрюють в організації схеми протиправного заволодіння землями Київської ГЕС та ще трьох його спільників. В тому числі затриманий брат організатора оборудки.
Власнику інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі та іншим фігурантам справи щодо організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС, сьогодні обирають запобіжний захід.