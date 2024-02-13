Прокуратура показала наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Київ • УНН
Прокуратура розпочала розслідування за фактом обстрілів Дніпропетровщини російськими військами. У тому числі обстрілу Нікополя, в результаті якого загинув 64-річний мирний житель.
За фактами обстрілів Дніпропетровщини розпочато розслідування. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни. Розслідуються обставини артилерійського обстрілу міста Нікополь 13 лютого 2024 року, внаслідок якого загинув 64-річний чоловік. А також нічна масована атака БпЛА по м. Дніпро, де пошкоджень зазнали енергетичний та інфраструктурний об’єкти.
У прокуратурі уточнили, що обстрілом пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, позашкільний навчальний заклад, автомобіль, лінії електропередач.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф
Нагадаємо
У ніч на 13 лютого армія рф здійснила масовану атаку БпЛА по місту Дніпро. Пошкоджень зазнали енергетичний та інфраструктурний об’єкти.
Вже 1852 мирних жителів загинули у Донецькій області через російські обстріли13.02.24, 09:58 • 34501 перегляд