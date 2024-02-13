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Прокуратура показала наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Прокуратура показала наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Київ • УНН

 • 24641 перегляди

Прокуратура розпочала розслідування за фактом обстрілів Дніпропетровщини російськими військами. У тому числі обстрілу Нікополя, в результаті якого загинув 64-річний мирний житель.

За фактами обстрілів Дніпропетровщини розпочато розслідування. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни. Розслідуються обставини артилерійського обстрілу міста Нікополь 13 лютого 2024 року, внаслідок якого загинув 64-річний чоловік. А також нічна масована атака БпЛА по м. Дніпро, де пошкоджень зазнали енергетичний та інфраструктурний об’єкти.

У прокуратурі уточнили, що обстрілом пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, позашкільний навчальний заклад, автомобіль, лінії електропередач.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на 13 лютого армія рф здійснила масовану атаку БпЛА по місту Дніпро. Пошкоджень зазнали енергетичний та інфраструктурний об’єкти.

Вже 1852 мирних жителів загинули у Донецькій області через російські обстріли13.02.24, 09:58 • 34501 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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