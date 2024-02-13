Черговий обстріл: росіяни вбили мирного жителя в Нікополі
Київ • УНН
64-річний чоловік загинув у Нікополі в результаті російського обстрілу, який прийшовся на приватний сектор.
У Нікополі в результаті російського обстрілу приватного сектору вбитий 64-річний місцевий житель. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, передає УНН.
Трагічний ранок. У Нікополі загинула людина. Чоловік потрапив під ворожий артобстріл. Йому було 64 роки
Голова ОДА сказав, що в результаті обстрілу пошкоджений приватний будинок. Деталі події уточнюють.
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