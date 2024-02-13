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Черговий обстріл: росіяни вбили мирного жителя в Нікополі

Черговий обстріл: росіяни вбили мирного жителя в Нікополі

Київ • УНН

 • 27359 перегляди

64-річний чоловік загинув у Нікополі в результаті російського обстрілу, який прийшовся на приватний сектор.

У Нікополі в результаті російського обстрілу приватного сектору вбитий 64-річний місцевий житель. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, передає УНН.

Трагічний ранок. У Нікополі загинула людина. Чоловік потрапив під ворожий артобстріл. Йому було 64 роки

- написав він.

Голова ОДА сказав, що в результаті обстрілу пошкоджений приватний будинок. Деталі події уточнюють.

У росіян – жодних принципів. День у день цілять по мирним. Оскаженілі терористи

- додав він.

Окупанти обстріляли ферму на Харківщині, загинув працівник13.02.24, 09:17 • 24664 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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