Очередной обстрел: россияне убили мирного жителя в Никополе
Киев • УНН
64-летний мужчина погиб в Никополе в результате российского обстрела, который пришелся на частный сектор.
В Никополе в результате российского обстрела частного сектора убит 64-летний местный житель. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Трагическое утро. В Никополе погиб человек. Мужчина попал под вражеский артобстрел. Ему было 64 года
Председатель ОГА сказал, что в результате обстрела поврежден частный дом. Детали происшествия уточняются.
У россиян - никаких принципов. Изо дня в день целят по мирным. Обалдевшие террористы
Оккупанты обстреляли ферму в Харьковской области, погиб работник13 февраль 2024, 07:17 • 10461 просмотр
Очередной обстрел: россияне убили мирного жителя в Никополе
64-летний мужчина погиб в Никополе в результате российского обстрела, который пришелся на частный сектор.
Оккупанты обстреляли за ночь четыре громады Сумской области
российская армия ночью обстреляла четыре населенных пункта в Сумской области, зафиксировано 38 взрывов из минометов и реактивных систем залпового огня.
Оккупанты обстреляли ферму в Харьковской области, погиб работник
В результате российского обстрела погиб 55-летний работник фермы в селе Куриловка Харьковской области.
Гуляйполе на Запорожье ночью обстрелял враг, по области двое раненых, в том числе сотрудник правоохранительных органов - ОВА
В результате артиллерийского обстрела российскими войсками ночью один человек получил ранения в Гуляйполе Запорожской области, еще один - работник правоохранительных органов - был ранен в Полтавке.
По Херсону россияне выпустили 25 снарядов, по области 33 обстрела, есть раненые - ОВА
За минувшие сутки российские войска 33 раза обстреляли Херсонскую область, два человека получили ранения.
Сенат США продвинулся к окончательному голосованию по помощи Украине
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По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери россии в личном составе и технике в Украине достигли 397 080 человек, 6424 танков и тысячи других боевых машин.
В Днепре после ночной атаки рф все потребители со светом - Минэнерго
После ночной атаки на ТЭС в Днепропетровской области всем потребителям в Днепре восстановлено электроснабжение.
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Во время ночных атак 10 беспилотников "шахед" были сбиты в Днепропетровской области, объекты энергетики и инфраструктуры в Днепре подверглись ударам.
Байден призывает к шестинедельному прекращению огня между Израилем и ХАМАС
Байден призывает к шестинедельному прекращению огня между Израилем и ХАМАС, чтобы дать время для переговоров о долгосрочном мирном соглашении.