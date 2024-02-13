Прокуратура показала последствия обстрелов Днепропетровской области

По фактам обстрелов Днепропетровщины начато расследование. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны. Расследуются обстоятельства артиллерийского обстрела города Никополь 13 февраля 2024 года, в результате которого погиб 64-летний мужчина. А также ночной массированной атаки на Днепр, в результате которой были повреждены энергетический и инфраструктурный объекты.

В прокуратуре уточнили, что обстрелом повреждены частные дома, хозяйственные постройки, внешкольное учебное заведение, автомобиль, линии электропередач.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф - говорится в сообщении.

Напомним,

В ночь на 13 февраля армия рф осуществила массированную атаку БпЛА по городу Днепр. Повреждения получили энергетический и инфраструктурный объекты.

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