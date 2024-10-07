Дощі та грози по всій країні: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 7 жовтня очікуються дощі, місцями значні, та грози. Температура вночі 7-17°, вдень 11-27°. У Києві помірний дощ, температура вночі близько 10°, вдень 12-14°.
В Україні 7 жовтня очікуються дощі, місцями значні, та грози. Температура вдень 11-27°, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, сьогодні дощі, у південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях місцями значні дощі, грози.
Вітер західний, у східних областях південний, 7-12 м/с.
Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 7-12°, вдень 11-16°; на решті території вночі 12-17°, вдень 16-21°, у східних областях 22-27°.
На Київщині
Вночі помірний, вдень невеликий дощ.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 7-12°, вдень 11-16°;
у Києві вночі близько 10°, вдень 12-14°.