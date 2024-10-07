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24 березня, 11:21 • 120061 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 118860 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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Дощі та грози по всій країні: прогноз погоди на сьогодні

Дощі та грози по всій країні: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 16461 перегляди

В Україні 7 жовтня очікуються дощі, місцями значні, та грози. Температура вночі 7-17°, вдень 11-27°. У Києві помірний дощ, температура вночі близько 10°, вдень 12-14°.

В Україні 7 жовтня очікуються дощі, місцями значні, та грози. Температура вдень 11-27°, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, сьогодні дощі, у південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях місцями значні дощі, грози.

Вітер західний, у східних областях південний, 7-12 м/с.

Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 7-12°, вдень 11-16°; на решті території вночі 12-17°, вдень 16-21°, у східних областях 22-27°.

На Київщині

Вночі помірний, вдень невеликий дощ.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 7-12°, вдень 11-16°;

 у Києві вночі близько 10°, вдень 12-14°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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