Дожди и грозы по всей стране: прогноз погоды на сегодня

В Украине 7 октября ожидаются дожди, местами значительные, и грозы. Температура днем 11-27°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня дожди, в южных, центральных, Черниговской и Сумской областях местами значительные дожди, грозы.

Ветер западный, в восточных областях южный, 7-12 м/с.

Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 7-12°, днем 11-16°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 16-21°, в восточных областях 22-27°.

В Киевской области

Ночью умеренный, днем небольшой дождь.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 7-12°, днем 11-16°; в Киеве ночью около 10°, днем 12-14°.