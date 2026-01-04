"Продовжимо завтра": Зеленський анонсував зміни в Держприкордонслужбі після звільнення Дейнека
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський обговорив зміни в Державній прикордонній службі України з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Це відбулося після призначення Валерія Вавринюка тимчасовим очільником ДПСУ 4 січня.
Державна прикордонна служба України буде змінюватися, і з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком обговорено відповідні напрямки змін, "продовжимо завтра", повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 4 січня, пише УНН.
Сьогодні ж детально працювали на безпековому напрямку. Державна прикордонна служба України буде змінюватись, і ми обговорили з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком відповідні напрямки змін. Продовжимо завтра
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський 4 січня призначив Валерія Вавринюка тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної прикордонної служби України. Це відбулося після звільнення Сергія Дейнека з посади голови ДПСУ.