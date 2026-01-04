$42.170.00
"Продолжим завтра": Зеленский анонсировал изменения в Госпогранслужбе после увольнения Дейнеко

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Владимир Зеленский обсудил изменения в Государственной пограничной службе Украины с министром внутренних дел Игорем Клименко. Это произошло после назначения Валерия Вавринюка временным главой ГПСУ 4 января.

"Продолжим завтра": Зеленский анонсировал изменения в Госпогранслужбе после увольнения Дейнеко

Государственная пограничная служба Украины будет меняться, и с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко обсуждены соответствующие направления изменений, "продолжим завтра", сообщил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 4 января, пишет УНН.

Сегодня же детально работали на направлении безопасности. Государственная пограничная служба Украины будет меняться, и мы обсудили с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко соответствующие направления изменений. Продолжим завтра

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 4 января назначил Валерия Вавринюка временно исполняющим обязанности главы Государственной пограничной службы Украины. Это произошло после увольнения Сергея Дейнеко с должности главы ГПСУ.

Юлия Шрамко

