"Продолжим завтра": Зеленский анонсировал изменения в Госпогранслужбе после увольнения Дейнеко
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский обсудил изменения в Государственной пограничной службе Украины с министром внутренних дел Игорем Клименко. Это произошло после назначения Валерия Вавринюка временным главой ГПСУ 4 января.
Государственная пограничная служба Украины будет меняться, и с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко обсуждены соответствующие направления изменений, "продолжим завтра", сообщил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 4 января, пишет УНН.
Сегодня же детально работали на направлении безопасности. Государственная пограничная служба Украины будет меняться, и мы обсудили с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко соответствующие направления изменений. Продолжим завтра
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский 4 января назначил Валерия Вавринюка временно исполняющим обязанности главы Государственной пограничной службы Украины. Это произошло после увольнения Сергея Дейнеко с должности главы ГПСУ.