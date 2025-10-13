"Продовжуватиму забезпечувати стабільність": Макрон відкинув заклики опозиції до відставки
Президент Франції Еммануель Макрон відхилив заклики опозиції до його відставки. Він заявив, що залишиться на посаді, щоб захистити стабільність країни та служити французькому народу.
"Ніколи не забувайте, що мандат, який дав французький народ, полягає в тому, щоб служити, служити і служити, давати відповіді на запитання пересічних французів і робити все можливе для незалежності Франції", – сказав Макрон журналістам у Шарм-ель-Шейху у Єгипті.
"Це єдине, що має значення. Решта – справа уряду… Я продовжуватиму забезпечувати стабільність", – наголосив президент Франції.
Макрон також розкритикував своїх опонентів, звинувативши їх у розпалюванні нинішніх заворушень. "Ті політичні сили, які працювали над дестабілізацією прем’єр-міністра Лекорню, несуть повну відповідальність за відчуття безладу у Франції", – сказав він.
