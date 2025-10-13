"Буду продолжать обеспечивать стабильность": Макрон отверг призывы оппозиции к отставке

Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил призывы оппозиции к его отставке, настаивая на том, что он останется на посту, чтобы защитить стабильность страны, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"Никогда не забывайте, что мандат, который дал французский народ, заключается в том, чтобы служить, служить и служить, давать ответы на вопросы рядовых французов и делать все возможное для независимости Франции", – сказал Макрон журналистам в Шарм-эль-Шейхе в Египте.

"Это единственное, что имеет значение. Остальное – дело правительства… Я буду продолжать обеспечивать стабильность", – подчеркнул президент Франции.

Макрон также раскритиковал своих оппонентов, обвинив их в разжигании нынешних беспорядков. "Те политические силы, которые работали над дестабилизацией премьер-министра Лекорню, несут полную ответственность за ощущение беспорядка во Франции", – сказал он.

