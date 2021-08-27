Продаж "Північного потоку-2": хто може придбати російську трубу і чому Путіну це не сподобається

Що кажуть в Європі

Прямих заяв від офіційних представників Європейського союзу з цього приводу наразі не лунало. Однак німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на невказані джерела повідомила в четвер, що ймовірність продажу газогону є досить суттєвою за нинішніх умов.

Так, ключовим положенням директиви ЄС є розподіл компаній, які постачають газ і які експлуатують трубопровід.

Видання вказує, що “Північний потік 2” ще у червні подав до Федерального мережевого агентства запит на “сертифікацію в якості незалежного транспортного оператора”, щоб “з точки зору бухгалтерії” відокремити оператора від материнського концерну. У агентства є чотири місяці на прийняття рішення, і відомство готове дозволити таку “конструкцію”.

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“Однак, за словами посадових осіб Комісії (Єврокомісії — ред.), причетних до цього питання, це не відповідає вимогам законодавства ЄС. Там кажуть, від продажу трубопроводу нікуди не дінешся”, — пише газета.

Думка експерта

Як вважає економіст Олександр Охріменко, продаж газогону є цілком можливою опцією. Однак Росії вона не вигідна.

“Є енергетична хартія. У ній чітко прописано, що той, хто видобуває, не має права продавати. Так зроблено, щоб не було монополістів. Це стосується абсолютно всіх. Можна вийти з цього становища, якщо, наприклад, Газпром продасть відповідно свою трубу („Північний потік — 2“ — ред.), наприклад, консорціуму європейських трейдерів. В цьому випадку це відповідає Європейській хартії. І тоді, будь ласка, можна використовувати на 100%”, — зазначає співрозмовник УНН.

“Виникає запитання, що це буде. Скоріш за все, це напевно будуть інвестори з Німеччини. У Німеччині є трейдери, вони наприклад можуть теоретично „скинутись“ і придбати цю трубу — випустити акції, розмістити, — закон не забороняє”, — каже він.

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Співрозмовник погодився, що згаданий варіант є одним з шляхів для “Газпрому” обійти Газову директиву, однак додав, що він — “малоймовірний”.

“Чому? Тому що, якщо це зробити, то автоматично Путін не буде мати можливості впливати на цю трубу. Тому що, це ж не просто продати. Якщо вони продають, то продають вони справжнім інвесторам, які ніякого відношення до Путіна не будуть мати. Він не буде мати ніякої можливості ставити якість особливі умови для цих нових власників. Продасти через якісь офшорні (шляхи — ред.) — це не спрацює. Всі побачать, буде великий скандал”, — пояснює експерт.

Що передувало

15 травня 2020 року федеральне мережеве агентство ФРН відмовило у звільненні “Північного потоку-2” від правил газової директиви ЄС.

Директива, зокрема, вимагає від морських газопроводів, що проходять до країн ЄС, відповідати вимогам про поділ видів діяльності з постачання і транспортування газу, а також щодо доступу до них третіх осіб. Для Nord Stream 2 AG це може означати те, що газопровід можна буде завантажити тільки на половину.

Пізніше в тому ж році оператор газогону, компанія Nord Stream 2 AG, подала апеляцію проти рішення федерального мережевого агентства ФРН до суду Дюссельдорфа.



25 серпня, стало відомо, що Nord Stream AG програла в німецькому суді справу про звільнення проекту газопроводу від вимог газової директиви ЄС.