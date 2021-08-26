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Справа "труба": що означає судовий програш Nord Stream AG для України

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Напередодні стало відомо, що компанія-оператор “Північного потоку-2” - Nord Stream AG - програла в німецькому суді справу про звільнення проекту газопроводу від вимог газової директиви ЄС. Про те, що означає це рішення простою мовою і чи має воно вплив на українську енергетичну галузь, УНН розповіли профільні експерти.

Труба буде наполовину порожня

“Є європейські правила, які є дуже чіткими. Вони не залежать від Німеччини. Згідно з цими правилами, якщо компанія добуває газ, вона не має права володіти трубами. Такі вимоги: вважається, що той, хто добуває газ, повинен видобувати, а той хто транспортує — це повинна бути окрема компанія”, — розповідає економіст Олександр Охріменко.

Як пояснює співрозмовник УНН, такі умови були поставлені не просто так, а з метою запобігання утворення монополістів.

“Але, так як у даному випадку виходить, що "Газпром“ видобуває і "Газпром“ постачає, то, згідно з європейським меморандумом, він буде мати право прокачувати не більше 50% потужностей. Більше — заборонено. Тобто фактично, вона (труба — ред.) буде наполовину пуста. Тобто, труба буде, працювати вона буде, але якщо він не буде мати можливість її використовувати на повну потужність. Суд чітко підтвердив — виключно за європейським законодавством”, — зазначив експерт.

На думку Охріменка, рішення німецького суду вчергове підтверджує, що Росії не обійтися без транзиту через Україну.

“У будь-якому випадку Росії прийдеться використовувати нашу газотранспортну систему для транспортування газу. Тому що "Північний потік-2" не можна буде використовувати, щоб замінити українську систему”, — додав він.

Директива — не стіна

Інший фахівець, експерт з питань енергетики Валентин Землянський вважає, що обійти газову директиву ЄС можна, зокрема, завдяки передачі половини обсягів будь-якій європейській компанії, і таким чином завантажити газопровід на 100%.

“Обійти директиву — можливо. Для Європи на сьогоднішній день це означає одне — збереження високих цін на біржах, а, відповідно, і для нас, для закупівлі імпортного газу, ці ціни збережуться на досить високому рівні... Я не бачу приводу для радості від того, що газ для нас буде на високому рівні вартості”, — додав він.

Контекст

15 травня 2020 року федеральне мережеве агентство ФРН відмовило у звільненні “Північного потоку-2” від правил газової директиви ЄС.

Директива, зокрема, вимагає від морських газопроводів, що проходять до країн ЄС, відповідати вимогам про поділ видів діяльності з постачання і транспортування газу, а також щодо доступу до них третіх осіб. Для Nord Stream 2 AG це може означати те, що газопровід можна буде завантажити тільки на половину.

Пізніше в тому ж році оператор газогону, компанія Nord Stream 2 AG, подала апеляцію проти рішення федерального мережевого агентства ФРН до суду Дюссельдорфа.

Напередодні, 25 серпня, стало відомо, що Nord Stream AG програла в німецькому суді справу про звільнення проекту газопроводу від вимог газової директиви ЄС.

Додамо

Коментуючи рішення німецького суду, голова “Оператора ГТС України” Сергій Макогон напередодні зазначив, що ОГТСУ може запропонувати свої послуги з управління газопроводом “Північний потік-2”.

Однак пізніше він додав, що пожартував.

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