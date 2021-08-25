"Північному потоку-2" ускладнили існування: оператор програв справу звільнення газопроводу від директиви ЄС

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“У середу Вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив прохання ”Газпрому“ скасувати рішення німецького мережевого агентства про введення заходів ЄС”, — пише агентство, посилаючись на слова представника трибуналу.

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Як вказує Bloomberg, йдеться про норми, які передбачають поділ діяльності з виробництва і транспортування газу.

Повідомляється, що це рішення німецького суду може відстрочити початок експлуатації “Північного потоку-2”.

Нагадаємо

15 травня 2020 року федеральне мережеве агентство ФРН відмовило у звільненні “Північного потоку-2” від правил газової директиви ЄС.

Директива, зокрема, вимагає від морських газопроводів, що проходять до країн ЄС, відповідати вимогам про поділ видів діяльності з постачання і транспортування газу, а також щодо доступу до них третіх осіб. Для Nord Stream 2 AG це може означати те, що газопровід можна буде завантажити тільки на половину.

Пізніше в тому ж році Nord Stream 2 AG подав апеляцію проти рішення федерального мережевого агентства ФРН до суду Дюссельдорфа.