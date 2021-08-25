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"Северному потоку-2" усложнили существование: оператор проиграл дело освобождения газопровода от директивы ЕС

"Северному потоку-2" усложнили существование: оператор проиграл дело освобождения газопровода от директивы ЕС

Киев  •  УНН

 • 22663 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream AG проиграла в немецком суде дело об освобождении проекта газопровода от требований газовой директивы ЕС. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает УНН.

Цитата:

"В среду Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил просьбу "Газпрома" отменить решение немецкого сетевого агентства о введении мер ЕС", - пишет агентство, ссылаясь на слова представителя трибунала.

Детали

Как указывает Bloomberg, речь идет о нормах, которые предусматривают разделение деятельности по производству и транспортировке газа.

Сообщается, что это решение немецкого суда может отсрочить начало эксплуатации "Северного потока-2".

Напомним

15 мая 2020 года федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС.

Директива, в частности, требует от морских газопроводов, проходящих в страны ЕС, отвечать требованиям о разделе видов деятельности по поставке и транспортировке газа, а также о доступе к ним третьих лиц. Для Nord Stream 2 AG это может означать то, что газопровод можно будет загрузить только на половину.

Позже в том же году Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения федерального сетевого агентства ФРГ в суд Дюссельдорфа.

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