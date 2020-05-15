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Германия отказалась освобождать "Северный поток-2" от газовой директивы ЕС, посол Украины поблагодарил за солидарность

Киев • УНН

 • 25089 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении “Северного потока-2” от правил газовой директивы ЕС, пишет УНН со ссылкой на заявление ведомства.

Германия отказалась освобождать "Северный поток-2" от газовой директивы ЕС, посол Украины поблагодарил за солидарность

Причина отказа заключается в том, что проект не был реализован до 23 мая, что было условием выведения его из-под ограничительных правил.

“Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части “Северного потока-2”, пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования“,— говорится в заявлении.

Директива, в частности, требует от приходящих в страны ЕС морских газопроводов соответствовать требованиям о разделении видов деятельности по поставке и транспортировке газа, а также по доступу к ним третьих лиц. Для Nord Stream 2 AG это может означать то, что газопровод можно будет загрузить только наполовину.

В свою очередь, посол Украины в Берлине Андрей Мельник сообщил: “Большая победа в Берлине: только что немецкий независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту „Северный поток-2“ исключение из законодательства ЕС! Даже если теперь судьбу Nord Stream2 будет решать немецкая Фемида, Украина благодарна Германии за солидарность”.

В начале мая правительство Германии сообщило, что намерено оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом “Северный поток-2” фирмам. США ввели санкции против проекта в декабре, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.

Параллельно с этим сообщалось, что немецкий регулятор примет такое решение из-за того, что "Северный поток-2" не соответствует требованиям Закона об энергетике для освобождения от регулирования, ведь он не был достроен до определенного срока.

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