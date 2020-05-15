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Німеччина відмовилася звільняти "Північний потік-2" від газової директиви ЄС, посол України подякував за солідарність

Київ • УНН

 • 25090 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Федеральне мережеве агентство ФРН відмовило у звільненні "Північного потоку-2" від правил газової директиви ЄС, пише УНН з посиланням на заяву відомства.

Німеччина відмовилася звільняти "Північний потік-2" від газової директиви ЄС, посол України подякував за солідарність

Причина відмови полягає в тому, що проект не був реалізований до 23 травня, що було умовою виведення його з-під обмежувальних правил.

“Колегія номер сім 15 травня відхилила клопотання компанії Nord Stream 2 AG на звільнення частини „Північного потоку-2“, що пролягає в територіальних водах Німеччини, від регулювання”, — йдеться в заяві.

Директива, зокрема, вимагає від морських газопроводів, які приходять до країн ЄС, відповідати вимогам про поділ видів діяльності з постачання і транспортування газу, а також щодо доступу до них третіх осіб. Для Nord Stream 2 AG це може означати те, що газопровід можна буде завантажити тільки наполовину.

У свою чергу, посол України в Берліні Андрій Мельник повідомив: “Маєм велику перемогу у Берліні: щойно німецький незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проекту „Північний потік-2“ виняток із законодавства ЄС! Навіть якщо тепер долю Nord Stream2 вирішуватиме німецька Феміда, Україна вдячна Німеччині за солідарність!”.

На початку травня уряд Німеччини повідомив, що має намір надавати політичну підтримку фірмам, які працюють над газопроводом “Північний потік-2”. США ввели санкції проти проекту в грудні, зажадавши від компаній, які провідять прокладання, негайно припинити будівництво.

Паралельно з цим повідомлялося, що німецький регулятор прийме таке рішення через те, що “Північний потік-2” не відповідає вимогам Закону про енергетику для звільнення від регулювання, адже він не був добудований до певного терміну.

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