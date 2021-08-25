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Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2" - Макогон

Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2" - Макогон

Київ • УНН

 • 25016 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Оператор ГТС України може запропонувати свої послуги з управління газопроводом "Північний потік-2". Про це у Facebook повідомив голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, коментуючи наслідки рішення німецького суду щодо вимог до оператора "Північного Потоку-2", передає УНН.

Цитата

"Запропонуємо наші послуги щодо управління Північним Потоком 2 як реально незалежний від РФ оператор ГТС", - написав Макогон, коментуючи наслідки рішення німецького суду щодо вимог до оператора "Північного Потоку-2".

Додамо

Він також назвав рішення німецького суду щодо вимог до оператора Північного Потоку-2 довгоочікуваним та важливим.

"Газопровід "Північний потік -2" не звільнений від правил Європейського Союзу, які вимагають, щоб власники трубопроводів відрізнялися від постачальників газу, що надходить у них, для забезпечення чесної конкуренції, ухвалив у середу німецький суд. Це саме те, на чому наполягає українська сторона у перемовинах щодо ПП2. Боротьба триває!" - зазначив Макогон.

Нагадаємо

Україна розглядає можливість приєднатися до звернення польської нафтогазової компанії Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) про намір взяти участь в процедурах сертифікації газопроводу “Північний потік-2”.

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