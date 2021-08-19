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Україна подумує приєднатися до PGNiG у питанні сертифікації "Північного потоку-2" - Макогон

Київ • УНН

 • 17430 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Україна розглядає можливість приєднатися до звернення польської нафтогазової компанії Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) про намір взяти участь в процедурах сертифікації газопроводу “Північний потік-2”. Про це в інтерв’ю Biznes Alert розповів гендиректор Оператор ГТС України Сергій Макогон, передає УНН.

Цитата

“Ми розглядаємо можливість приєднання до PGNiG в зверненні компанії до німецького регулятора із проханням про участь в процесі сертифікації оператора Nord Stream 2 AG”, — заявив Макогон.

Деталі

Так, говорячи про недавню угоду між США та Німеччиною по “Північному потоку-2”, гендиректор ОГТСУ зазначив відсутність в ній гарантій для України.

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“З огляду на те, що наша компанія не брала участі в переговорах, я не можу дати оцінку положенням угоди Берлін-Вашингтон. Спільна заяву можна розглядати як заяву про подальші дії без будь-яких конкретних гарантій. Вважаємо, що така угода має обговорюватися за обов’язкової участі України і Росії”, — заявив він.

Додамо

Польська PGNiG на початку серпня заявила про намір взяти участь в процедурах сертифікації газопроводу “Північний потік-2”.

Так, PGNiG і його німецька дочірня компанія PGNiG Supply & Trading GmbH подали запит в німецький регуляфтор з проханням про участь в процедурі сертифікації Nord Stream 2 AG, власника трубопроводу.

За словами голови правління PGNiG Павла Маєвського, голова правління PGNiG Павло Маєвський.

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