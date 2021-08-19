Украина подумывает присоединиться к PGNiG в вопросе сертификации "Северного потока-2" – Макогон
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Украина рассматривает возможность присоединиться к обращению польской нефтегазовой компании Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) о намерении принять участие в процедурах сертификации газопровода “Северный поток-2”. Об этом в интервью Biznes Alert рассказал гендиректор Оператор ГТС Украины Сергей Макогон, передает УНН.
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“Мы рассматриваем возможность присоединения к PGNiG в обращении компании к немецкому регулятору с просьбой об участии в процессе сертификации оператора Nord Stream 2 AG”, — заявил Макогон.
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Так, говоря о недавней сделке между США и Германией по “Северному потоку-2”, гендиректор ОГТСУ отметил отсутствие в ней гарантий для Украины.
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“Учитывая, что наша компания не участвовала в переговорах, я не могу дать оценку положениям соглашения Берлин-Вашингтон. Совместное заявление можно рассматривать как заявление о дальнейших действиях без каких-либо конкретных гарантий. Считаем, что такое соглашение должно обсуждаться при обязательном участии Украины и России”, — заявил он.
Добавим
Польская PGNiG в начале августа заявила о намерении принять участие в процедурах сертификации газопровода “Северный поток-2”.
Так, PGNiG и его немецкая дочерняя компания PGNiG Supply & Trading GmbH подали запрос в немецкий регуляфтор с просьбой об участии в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG, владельца трубопровода.
По словам председателя правления PGNiG Павла Маевского, председатель правления PGNiG Павел Маевский.