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Дело "труба": что значит судебный проигрыш Nord Stream AG для Украины

Дело "труба": что значит судебный проигрыш Nord Stream AG для Украины

Киев  •  УНН

 • 49335 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Накануне стало известно, что компания-оператор "Северного потока-2" - Nord Stream AG - проиграла в немецком суде дело об освобождении проекта газопровода от требований газовой директивы ЕС. О том, что означает это решение простым языком и имеет ли оно влияние на украинску. энергетическую отрасль, УНН рассказали профильные эксперты.

Труба будет наполовину пуста

"Есть европейские правила, которые являются очень четкими. Они не зависят от Германии. Согласно этим правилам, если компания добывает газ, она не имеет права владеть трубами. Такие требования: считается, что тот, кто добывает газ, должен добывать, а тот, кто транспортирует - это должна быть отдельная компания", - рассказывает экономист Александр Охрименко.

Как объясняет собеседник УНН, такие условия были поставлены не просто так, а с целью предотвращения появления монополистов.

"Но, так как в данном случае получается, что "Газпром" добывает и "Газпром" поставляет, то, согласно европейскому меморандуму, он будет иметь право прокачивать не более 50% мощности. Больше - запрещено. То есть фактически она (труба - ред.) будет наполовину пуста. То есть, труба будет, работать она будет, но если он не будет иметь возможность ее использовать на полную мощность. Суд четко подтвердил - исключительно по европейскому законодательству", - отметил эксперт.

По мнению Охрименко, решение немецкого суда в очередной раз подтверждает, что России не обойтись без транзита через Украину.

"В любом случае России придется использовать нашу газотранспортную систему для транспортировки газа. Потому что "Северный поток-2" нельзя будет использовать, чтобы заменить украинскую систему", - добавил он.

Директива - не стена

Другой специалист, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский считает, что обойти газовую директиву ЕС можно, в частности, благодаря передаче половины объемов любой европейской компании, и таким образом загрузить газопровод на 100%.

"Обойти директиву - возможно. Для Европы на сегодняшний день это означает одно - сохранение высоких цен на биржах, а, соответственно, и для нас, для закупки импортного газа, эти цены сохранятся на достаточно высоком уровне... Я не вижу повода для радости от того, что газ для нас будет на высоком уровне стоимости", - добавил он.

Контекст

15 мая 2020 года федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС.

Директива, в частности, требует от морских газопроводов, проходящих в страны ЕС, отвечать требованиям о разделе видов деятельности по поставке и транспортировке газа, а также о доступе к ним третьих лиц. Для Nord Stream 2 AG это может означать то, что газопровод можно будет загрузить только на половину.

Позже в том же году оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG, подала апелляцию против решения федерального сетевого агентства ФРГ в суд Дюссельдорфа.

Накануне, 25 августа, стало известно, что Nord Stream AG проиграла в немецком суде дело об увольнении проекта газопровода от требований газовой директивы ЕС.

Добавим

Комментируя решение немецкого суда, глава "Оператор ГТС Украины" Сергий Макогон накануне отметил, что ОГТСУ может предложить свои услуги по управлению газопроводом "Северный поток-2".

Однако позже он добавил, что пошутил.

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