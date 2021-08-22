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Укладання “Північного потоку — 2” в водах Німеччини планують завершити 12 вересня - Bloomberg

Київ • УНН

 • 20100 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Укладання “Північного потоку — 2” в водах ФРН судном “Фортуна” планують завершити 12 вересня цього року. Про це інформує Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Інформують, що наразі “Північний потік — 2” завершений на 99%. Раніше повідомляли, що “Фортуна”, яка знаходиться у територіальних водах ФРН, продовжує роботу на заключному етапі.

США і Німеччина 21 липня опублікували угоду за проектом “Північний потік — 2”, в рамках якого Вашингтон визнав, що санкції не зупинять його реалізацію, а Берлін зобов’язався домагатися продовження транзиту російського газу через територію України.

Нагадаємо

Раніше інформували, що трубоукладальна баржа “Фортуна”, яка добудовувала фінальну ділянку газопроводу “Північний потік — 2” покинула виняткову економічну зону Данії.

Європейський Союз запровадить нові санкції щодо Росії, якщо Кремль спробує використати “Північний потік-2” як зброю.

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