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Північний потік - 2: трубоукладальна баржа "Фортуна" завершила роботи в економічній зоні Данії

Київ • УНН

 • 25506 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Трубоукладальна баржа "Фортуна", яка добудовувала фінальну ділянку газопроводу "Північний потік - 2" покинула виняткову економічну зону Данії. Про це свідчать дані порталу відстеження судів MarineTraffic, передає УНН.

Деталі

Напередодні ЗМІ повідомляли, що будівництво російського газопроводу “Північний потік-2” завершиться 23 серпня.

Для завершення будівництва "Північного потоку 2" залишилося прокласти 15 кілометрів газопроводу, заявив президент Росії Володимир Путін на спільній пресконференції, 20 серпня, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Місяць тому Меркель у Вашингтоні підписала з президентом США Джо Байденом спільну заяву щодо "Північного потоку 2".

Зокрема, Берлін зобов'язується вживати заходів у разі, якщо РФ буде використовувати поставки енергоносіїв для чинення тиску на інші країни та зокрема на Україну. У документі також говориться про зацікавленість сторін у продовженні транзиту газу через Україну після 2024 роки (термін дії нинішнього п'ятирічного контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом України") на строк до 10 років, а також призначення спеціального посланника для підтримки цих переговорів, щоб почати їх якомога швидше, але не пізніше 1 вересня.

США вводять нові санкції у зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік -2", повідомив в п'ятницю, 20 серпня, держсекретар США Ентоні Блінкен. Обмежувальні заходи торкнуться суден "Остап Шеремета" і "Іван Сидоренко", а також компанію АТ "Нобіліті" з Петербурга, якій вони належать, йдеться в документі, розміщеному на сайті Мінфіну США. Крім того, під санкції потрапила страхова компанія "Константа".

Крім того, в п'ятницю президент США Джо Байден підписав указ, що дає можливість американської адміністрації вводити обмежувальні заходи, які націлені проти російських трубопроводів, що використовуються для експорту енергоносіїв.

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