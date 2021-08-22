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Северный поток - 2: трубоукладочные баржа "Фортуна" завершила работы экономической зоне Дании

Северный поток - 2: трубоукладочные баржа "Фортуна" завершила работы экономической зоне Дании

Киев  •  УНН

 • 25492 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Трубоукладочная баржа "Фортуна", которая достраивала финальный участок газопровода "Северный поток - 2" покинула исключительную экономическую зону Дании. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic, передает УНН.

Детали

Накануне СМИ сообщали, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" завершится 23 августа.

Для завершения строительства "Северного потока 2" осталось проложить 15 километров газопровода, заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции, 20 августа, с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Месяц назад Меркель в Вашингтоне подписала с президентом США Джо Байденом совместное заявление по "Северному потоку 2".

В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны и, в частности на Украину. В документе также говорится о заинтересованности сторон в продолжении транзита газа через Украину после 2024 года (срок действия нынешнего пятилетнего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины") на срок до 10 лет, а также назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

США вводят новые санкции в связи со строительством газопровода "Северный поток-2", сообщил в пятницу, 20 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен. Ограничительные меры коснутся судов "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко", а также компании АО "Нобилити" из Петербурга, которой они принадлежат, говорится в документе, размещенном на сайте Минфина США. Кроме того, под санкции попала страховая компания "Константа".

Кроме того, в пятницу президент США Джо Байден подписал указ, который дает возможность американской администрации вводить ограничительные меры, которые нацелены против российских трубопроводов, используемых для экспорта энергоносителей.

Украинские Национальные Новости

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