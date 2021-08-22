ЄС запровадить нові санкції, якщо Росія спробує використати “Північний потік-2” як зброю — Меркель

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“Я можу сказати, що спільну заяву (угоду — ред.) Німеччини і США я бачу як обов’язок Німеччини саме проти тої занепокоєності, яку висловив пан Зеленський, що газ може бути використаний як зброя. Треба сказати, що „Північний потік — 2“ — це не німецько-російський проект, там є фірми з Німеччини, з Франції, з Нідерландів. Це європейсько-російський проект, який підлягає російському праву”, — сказала Меркель.

“Занепокоєння з українського боку ми сприймаємо дуже серйозно і тому я під час перебування в Москві говорила про цю проблему, і ми дуже чітко говорили про те, що ми в європейських рамках виступаємо за нові санкції якщо Росія намагатиметься використати цей газогін як зброю”, — додала Канцлер.

Додамо

Раніше Глава української держави заявив, що не помічати загрозу від “Північного потоку-2” — це не правильно. На його думку, добудова проекту несе в собі великі загрози, в першу чергу для України.

Раніше сьогодні Меркель заявила, що Німеччина сподівається, що транзит до Європи через територію України буде продовжено після 2024 року.



