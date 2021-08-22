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Меркель наполягає на продовженні транзиту газу через Україну після 2024 року

Меркель наполягає на продовженні транзиту газу через Україну після 2024 року

Київ • УНН

 • 29636 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Німеччина сподівається, що транзит до Європи через територію України буде продовжено після 2024 року. Про це сказала канцлер ФРН Ангела Меркель після зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Дуже важливою є наша співпраця у галузі енергетики. Вона вже існує, і буде продовжена, і у зв’язку з тим що буде подальший транзит через газогінну систему України з Росії до Європи. Я з російським президентом про це говорила, що ми хочемо якомога швидше продовжувати договір, який триває до 2024 року. Ми будемо про це говорити і в Європі з компаніями, які пов’язані з цим”, — сказала Меркель.

“Ми єдині з американцями у тому, що газ не можна використовувати як зброю, і тому ми разом зі США будемо вести ці перемовини”, — зазначила канцлер.

Що сказав Зеленський

Говорячи про енергетичні питання, Президент України вчергове висловив занепокоєння з приводу російського газогону.

“Важливим питанням наших переговорів була енергетична безпека і „Північний потік-2“. Ми розглядаємо цей проект виключно через призму безпеки, вважаємо його небезпечною геополітичною зброєю з боку Кремля”, — зазначив Зеленський.

Що було раніше

Президент РФ Владімір Путін напередодні заявив, що Росія готова продовжувати транзит газу через Україну після 2024 року, але для цього необхідно отримати відповідь на кілька питань від європейських партнерів.

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