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Меркель настаивает на продолжении транзита газа через Украину после 2024 года

Меркель настаивает на продолжении транзита газа через Украину после 2024 года

Киев  •  УНН

 • 29615 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Германия надеется, что транзит в Европу через территорию Украины будет продолжен после 2024 года. Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с Президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Очень важно наше сотрудничество в области энергетики. Оно уже существует, и будет продолжена, и в связи с тем, что будет дальнейший транзит через газотранспортную систему Украины из России в Европу. Я с российским президентом об этом говорила, что мы хотим как можно скорее продлить договор, который длится до 2024 года. Мы будем об этом говорить и в Европе с компаниями, которые связаны с этим", - сказала Меркель.

"Мы едины с американцами в том, что газ нельзя использовать как оружие, и поэтому мы вместе с США будем вести эти переговоры", - отметила канцлер.

Что сказал Зеленский

Говоря об энергетических вопросах, Президент Украины в очередной раз выразил обеспокоенность по поводу российского газопровода.

"Важным вопросом наших переговоров была энергетическая безопасность и "Северный поток-2". Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности, считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля", - отметил Зеленский.

Что было раньше

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но для этого необходимо получить ответ на несколько вопросов от европейских партнеров.

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