Путін каже, що Росія готова продовжувати транзит газу через Україну, але є декілька "але"

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“Що стосується транзиту газу, так, пані федеральний канцлер завжди дотримувалася цієї позиції, і в ході будівництва, яке завершується (залишилося 15 км по морю)... пані федеральний канцлер завжди ставила питання про продовження транзиту через українську територію і після припинення дії транзитного контракту. Перше, що я хочу в зв’язку з цим сказати: сьогодні це питання в ході переговорів було федеральним канцлером піднято ще раз. Я запевнив, що ми повністю виконаємо всі свої зобов’язання по транзитному контракту, навіть після того як вона (Меркель — ред.) покине свій пост”, — сказав Путін.

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За словами президента РФ, Росія буде виконувати всі взяті на себе зобов’язання. Він також заявив, що той факт, що “Північний потік-2” є політичним проектом, нібито є помилкою.

“Він на 2 тис. км коротше, ніж український транзит, і це сучасна екологічно чиста система... І це набагато дешевше, ніж транзит через український канал. Але, ми готові і після 2024 року транзитувати газ через територію України. Але ми повинні зрозуміти, на який термін, в якому обсязі. А для цього ми повинні отримати відповідь в тому числі від наших європейських партнерів — скільки вони у нас готові закуповувати. Ми не можемо підписати транзитний котнтракт, якщо у нас немає контрактів на поставку нашим споживачам в Європі. А з урахуванням „зеленої“ повістки яка зараз здійснюється в Європі, стоїть питання — чи будуть у нас закуповувати газ, і скільки? Це предмет для обговорення”, — заявив Путін.

Додамо

21 липня Сполучені Штати і Німеччина досягли угоди по будівництву російського газогону “Північний потік-2” в Європу, без введення подальших санкцій США.



Пізніше США і Німеччина оприлюднили спільну угоду про завершення будівництва “Північного потоку-2”, де обіцяють підтримку суверенітету і незалежності України. Документ називається “Спільна заява США та Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей”.



Відзначимо, раніше в Кремлі заявили, що договір Росії і України про транзит газу в Європу залишиться в силі на весь період його дії, і після завершення терміну його дії РФ не має наміру відмовлятися від українського транзиту.