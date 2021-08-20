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Путін каже, що Росія готова продовжувати транзит газу через Україну, але є декілька "але"

Путін каже, що Росія готова продовжувати транзит газу через Україну, але є декілька "але"

Київ • УНН

 • 41941 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Росія готова продовжувати транзит газу через Україну після 2024 року, але для цього необхідно отримати відповідь на кілька питань від європейських партнерів. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Що стосується транзиту газу, так, пані федеральний канцлер завжди дотримувалася цієї позиції, і в ході будівництва, яке завершується (залишилося 15 км по морю)... пані федеральний канцлер завжди ставила питання про продовження транзиту через українську територію і після припинення дії транзитного контракту. Перше, що я хочу в зв’язку з цим сказати: сьогодні це питання в ході переговорів було федеральним канцлером піднято ще раз. Я запевнив, що ми повністю виконаємо всі свої зобов’язання по транзитному контракту, навіть після того як вона (Меркель — ред.) покине свій пост”, — сказав Путін.

Деталі

За словами президента РФ, Росія буде виконувати всі взяті на себе зобов’язання. Він також заявив, що той факт, що “Північний потік-2” є політичним проектом, нібито є помилкою.

“Він на 2 тис. км коротше, ніж український транзит, і це сучасна екологічно чиста система... І це набагато дешевше, ніж транзит через український канал. Але, ми готові і після 2024 року транзитувати газ через територію України. Але ми повинні зрозуміти, на який термін, в якому обсязі. А для цього ми повинні отримати відповідь в тому числі від наших європейських партнерів — скільки вони у нас готові закуповувати. Ми не можемо підписати транзитний котнтракт, якщо у нас немає контрактів на поставку нашим споживачам в Європі. А з урахуванням „зеленої“ повістки яка зараз здійснюється в Європі, стоїть питання — чи будуть у нас закуповувати газ, і скільки? Це предмет для обговорення”, — заявив Путін.

Додамо

21 липня Сполучені Штати і Німеччина досягли угоди по будівництву російського газогону “Північний потік-2” в Європу, без введення подальших санкцій США.

Пізніше США і Німеччина оприлюднили спільну угоду про завершення будівництва “Північного потоку-2”, де обіцяють підтримку суверенітету і незалежності України. Документ називається “Спільна заява США та Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей”.

Відзначимо, раніше в Кремлі заявили, що договір Росії і України про транзит газу в Європу залишиться в силі на весь період його дії, і після завершення терміну його дії РФ не має наміру відмовлятися від українського транзиту.

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