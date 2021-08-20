Путин говорит, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину, но есть несколько "но"

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“Что касается транзита газа, да, госпожа федеральный канцлер всегда придерживалась этой позиции, и в ходе строительства, которое завершается (осталось 15 км по морю)... госпожа федеральный канцлер всегда ставила вопрос о продолжении транзита через украинскую территорию и после прекращения действия транзитного контракта. Первое, что я хочу в этой связи сказать: сегодня этот вопрос в ходе переговоров был федеральным канцлером поднят еще раз. Я заверил, что мы полностью исполним все свои обязательства по транзитному контракту, даже после того как она (Меркель — ред.) покинет свой пост”, — сказал Путин.

Детали

По словам президента РФ, Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства. Он также заявил, что тот факт, что “Северный поток-2” является политическим проектом, якобы является заблуждением.

“Он на 2 тыс. км короче, чем украинский транзит, и это современная экологически чистая система... И это намного дешевле, чем транзит через украинский канал. Но, мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять, на какой срок, в каком обьеме. А для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнеров — сколько они у нас готовы закупать. Мы не можем подписать транзитный котнтракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе. А с учетом „зеленой“ повестки которая сейчас осуществляется в Европе, стоит вопрос — будут ли у нас закупать газ, и сколько? Это предмет для обсуждения”, — заявил Путин.

Добавим

21 июля Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по строительству российского газопровода “Северный поток-2” в Европу, без введения дальнейших санкций США.



Позже США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства “Северного потока-2”, где обещают поддержку суверенитета и независимости Украины. Документ называется “Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей”.



Отметим, ранее в Кремле заявили, что договор России и Украины о транзите газа в Европу останется в силе на весь период его действия, и после завершения срока его действия РФ не намерена отказываться от украинского транзита.