У Кремлі заявили, що Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 30400 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 108842 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 151257 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 135112 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 141607 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 99085 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 83480 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 187538 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88683 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 281719 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
91%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 60020 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 68761 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 23726 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 32491 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 49057 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 153583 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 187533 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 281717 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 448880 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 434843 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 7296 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 33560 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 38990 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 39410 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 40339 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

У Кремлі заявили, що Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту

Київ • УНН

 • 25564 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Договір Росії і України про транзит газу в Європу залишиться в силі на весь період його дії, і після завершення терміну його дії РФ не має наміру відмовлятися від українського транзиту. Про це сьогодні заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

У Кремлі заявили, що Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту

Цитата

“Росія і Україна мають договір про транзит газу в Європу, цей договір залишиться в силі на весь період його дії. Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту. Президент Путін виходить з того, що в подальшому обсяги газу, який поставляється в Європу, будуть збільшуватися, і український транзит може бути затребуваний. Разом з тим Путін кожен раз підкреслює, що це питання, яке носить виключно економічний і комерційний характер, і він повинен відповідати вимогам ринку”, — сказав Пєсков.

Доповнення

В кінці грудня 2019 року Україна, РФ і ЄС підписали новий транзитний контракт на 5 років. Згідно з умовами домовленостей, мінімальна гарантована прокачка газу складе 65 млрд куб. м в перший рік і по 40 млрд куб. м в наступні чотири роки.

У той же час, в Україні і країнах-союзниках стурбовані перспективами транзиту на фоні будівництва “Північного потоку-2” — трубопроводу для поставок газу в Німеччину в обхід України та Польщі.

Що було раніше

Президент США Джо Байден минулого тижня вказав, що будівництво трубопроводу “Північний потік-2” практично завершено і введення санкцій проти проекту було б контрпродуктивним для відносин США з Європою.

Адміністрація президента США, як і обіцяла, не стала вводити санкції щодо компанії — оператора будівництва трубопроводу Nord Stream 2 AG і її виконавчого директора Маттіаса Варніга.

Держсекретар Ентоні Блінкен раніше говорив, що відмова від обмежень проти них — в національних інтересах США. Представник президента Росії Дмитро Пєсков назвав цю заяву позитивним сигналом і додав, що робота над будівництвом газопроводу ведеться незалежно від санкцій.

Додамо

На прес-конференції минулого тижня Президент Володимир Зеленський заявив, що зняття санкцій з трубопроводу “Північний потік-2” буде програшем США і особисто президента Джо Байдена.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45