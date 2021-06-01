У Кремлі заявили, що Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту

Цитата

“Росія і Україна мають договір про транзит газу в Європу, цей договір залишиться в силі на весь період його дії. Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту. Президент Путін виходить з того, що в подальшому обсяги газу, який поставляється в Європу, будуть збільшуватися, і український транзит може бути затребуваний. Разом з тим Путін кожен раз підкреслює, що це питання, яке носить виключно економічний і комерційний характер, і він повинен відповідати вимогам ринку”, — сказав Пєсков.

Доповнення

В кінці грудня 2019 року Україна, РФ і ЄС підписали новий транзитний контракт на 5 років. Згідно з умовами домовленостей, мінімальна гарантована прокачка газу складе 65 млрд куб. м в перший рік і по 40 млрд куб. м в наступні чотири роки.



У той же час, в Україні і країнах-союзниках стурбовані перспективами транзиту на фоні будівництва “Північного потоку-2” — трубопроводу для поставок газу в Німеччину в обхід України та Польщі.

Що було раніше

Президент США Джо Байден минулого тижня вказав, що будівництво трубопроводу “Північний потік-2” практично завершено і введення санкцій проти проекту було б контрпродуктивним для відносин США з Європою.



Адміністрація президента США, як і обіцяла, не стала вводити санкції щодо компанії — оператора будівництва трубопроводу Nord Stream 2 AG і її виконавчого директора Маттіаса Варніга.



Держсекретар Ентоні Блінкен раніше говорив, що відмова від обмежень проти них — в національних інтересах США. Представник президента Росії Дмитро Пєсков назвав цю заяву позитивним сигналом і додав, що робота над будівництвом газопроводу ведеться незалежно від санкцій.

Додамо

На прес-конференції минулого тижня Президент Володимир Зеленський заявив, що зняття санкцій з трубопроводу “Північний потік-2” буде програшем США і особисто президента Джо Байдена.