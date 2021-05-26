“Північний потік - 2”: після заяв Байдена Україна вважає, що говорити про програш - зарано

Цитата

“Ніщо не завершено, поки воно не завершено на 100%. До речі я про це казав державному секретарю Ентоні Блінкену під час нашої зустрічі. Друге — ніщо не програне, поки гра не завершилась. Безумовно, тепер у будівельників „Північного Потоку — 2“ є набагато кращі шанси добудувати цей проект. Але моє правило у житті — завжди боротись до кінця за національні інтереси України. і до тих пір, поки газ не потік по „Північному Потоку — 2“, ми будемо боротись за захист наших інтересів”, — сказав міністр, відповідаючи на питання, чи можна вважати заяви Джо Байдена щодо проекту — “програшем”.

Деталі

Президент США Джо Байден напередодні вказав, що будівництво трубопроводу “Північний потік-2” практично завершено і введення санкцій проти проекту було б контрпродуктивним для відносин США з Європою.

Адміністрація президента США, як і обіцяла, не стала вводити санкції щодо компанії — оператора будівництва трубопроводу Nord Stream 2 AG і її виконавчого директора Маттіаса Варніга. Держсекретар Ентоні Блінкен раніше говорив, що відмова від обмежень проти них — в національних інтересах США. Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав цю заяву позитивним сигналом і додав, що робота над будівництвом газопроводу ведеться незалежно від санкцій.

Додамо

На пресконференції минулого тижня Президент Володимир Зеленський заявив, що зняття санкцій з трубопроводу “Північний потік — 2” буде програшем США та особисто президента Джо Байдена.