Байден про нові санкції проти Nord Stream 2: це непродуктивно

Контекст

Минулого тижня США включили до списку санкцій дві російські компанії і один заклад, пов’язані з будівництвом газопроводу “Північний потік-2”. Йдеться про “Мортранссервісе”, російську “Морську рятувальну службу” та Самарський теплоенергетичний майновий фонд. Крім того, під санкції підпали 13 кораблів, в тому числі трубоукладач “Академік Черський” і судно постачання “Балтійський дослідник”.

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У той же час адміністрація президента США, як і обіцяла, не стала вводити санкції щодо компанії — оператора будівництва трубопроводу Nord Stream 2 AG і її виконавчого директора Маттіаса Варніга. Держсекретар Ентоні Блінкен раніше говорив, що відмова від обмежень проти них — в національних інтересах США. Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав цю заяву позитивним сигналом і додав, що робота над будівництвом газопроводу ведеться незалежно від санкцій.

Про те, що США буде важко перешкодити добудові “Північного потоку-2”, раніше також заявила прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі. “Яким чином ми могли б зупинити проект, який був побудований в іншій країні на 95%?” — зазначила вона.

Доповнення

У той же час група сенаторів-республіканців виступила за відновлення санкцій проти Nord Stream 2 AG і Варніга. Вона підготувала відповідний законопроект, який також передбачає обмеження проти “субпідрядників будь-якої організації”, яка бере участь в будівництві трубопроводу.

Проект “Північний потік-2” передбачає будівництво по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тис. км кожна, загальною потужністю 55 млрд куб. м в рік. За ним газ буде поставлятися в Німеччину через морські території Росії, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.