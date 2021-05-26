Байден о новых санкциях против Nord Stream 2: это непродуктивно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Строительство трубопровода "Северный поток-2" "почти завершено", и введение новых санкций против проекта было бы "непродуктивным" для отношений США с Европой. Об этом, как передает Bloomberg, заявил президент США Джо Байден, передает УНН.
Контекст
На прошлой неделе США включили в список санкций две российские компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода “Северный поток-2”. Речь идет о “Мортранссервисе”, российской “Морской спасательной службе” и Самарском теплоэнергетическом имущественном фонде. Кроме того, под санкции попали 13 кораблей, в том числе трубоукладчик “Академик Черский” и судно снабжения “Балтийский исследователь”.
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В то же время администрация президента США, как и обещала, не стала вводить санкции в отношении компании — оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен ранее говорил, что отказ от ограничений против них — в национальных интересах США. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал это заявление позитивным сигналом и добавил, что работа над строительством газопровода ведется независимо от санкций.
О том, что США будет трудно помешать достройке “Северного потока-2”, ранее также заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. “Каким образом мы могли бы остановить проект, который был построен в другой стране на 95%?” — отметила она.
Дополнение
В то же время группа сенаторов-республиканцев выступила за возобновление санкций против Nord Stream 2 AG и Варнига. Она подготовила соответствующий законопроект, который также предусматривает ограничения против “субподрядчиков любой организации”, которая участвует в строительстве трубопровода.
Проект “Северный поток-2” предусматривает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая, общей мощностью 55 млрд куб. м в год. За ним газ будет поставляться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.