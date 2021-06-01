В Кремле заявили, что Россия не намерена отказываться от украинского транзита
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Договор России и Украины о транзите газа в Европу останется в силе на весь период его действия, и после завершения срока его действия РФ не намерена отказываться от украинского транзита. Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
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“Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован. Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка”, — сказал Песков.
Дополнение
В конце декабря 2019 года Украина, РФ и ЕС подписали новый транзитный контракт на 5 лет. Согласно условиям договоренностей, минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м в следующие четыре года.
В то же время, в Украине и странах-союзниках обеспокоены перспективами транзита на фоне строительства “Северного потока-2” — трубопровода для поставок газа в Германию в обход Украины и Польши.
Что было раньше
Президент США Джо Байден на прошлой неделе указал, что строительство трубопровода “Северный поток-2” практически завершено и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.
Администрация президента США, как и обещала, не стала вводить санкции в отношении компании — оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Госсекретарь Энтони Блинкен ранее говорил, что отказ от ограничений против них — в национальных интересах США. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал это заявление позитивным сигналом и добавил, что работа над строительством газопровода ведется независимо от санкций.
Добавим
На пресс-конференции на прошлой неделе Президент Владимир Зеленский заявил, что снятие санкций с трубопровода “Северный поток-2” будет проигрышем США и лично президента Джо Байдена.