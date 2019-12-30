Нафтогаз, ОГТСУ та Газпром підписали пакет угод щодо транзиту газу: деталі документів

Досягнення цього результату стало можливим завдяки системній роботі команди Нафтогазу, спрямованій на роз’яснення ризиків будівництва "Північного потоку – 2", запровадження урядом США проти нього санкцій, якісному проведенню анбандлінгу і ефективній роботі Нафтогазу в арбітражах, заявили в компанії.

До пакету угод входять:

1. Міжоператорська угода між Оператором ГТС України (ОГТСУ) та Газпромом, яка визначає технічні регламенти і правила взаємодії між операторами суміжних мереж (interconnection agreement).

2. Договір про організацію транзиту між Нафтогазом та Газпромом, у якому зафіксовані умови та обсяги транзиту на найближчі п’ять років.

3. Мирова угода між Нафтогазом та Газпромом, згідно з якою сторони відмовляються від взаємних претензій за контрактами 2009 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна отримає за транзит російського газу сім мільярдів доларів - Зеленський

Всі три угоди підписані на виконання протоколу зустрічі, яка відбулася у Берліні та Мінську 19-20 грудня цього року за участі представників ЄС, України і РФ, а також Нафтогазу, ОГТСУ та Газпрому.

Угоди, зокрема, передбачають:

виплату Газпромом 2,918 млрд дол. компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу від грудня 2017 та лютого 2018 року. Нафтогаз отримав ці кошти 27 грудня 2019 року;

відкликання всіх арбітражних судових позовів, за якими не прийняті кінцеві рішення;

зняття арештів на майно, активи і грошові кошти Газпрому, а також відмова у майбутньому від всіх можливих претензій та позовів за контрактами січня 2009 року;

мінімальні обсяги транзиту за роками зафіксовані у наступних розмірах: 2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021 – 2024 роки – по 40 млрд куб. м газу щорічно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Нафтогаз" планує перенести точки передачі газу на кордон з Росією

Нафтогаз відзначив зацікавленість Газпрому у можливості у майбутньому відновити постачання газу в Україну з урахуванням принципу формування вартості газу на базі ціни європейського хаба NCG. Питання щодо постачання газу не є частиною пакетних домовленостей.

Підписані угоди також не стосуються питання судових позовів підприємств групи Нафтогаз проти Російської Федерації щодо захоплених активів групи в АР Крим.

За результатами підписання угод Україна отримає гарантований дохід від транзиту на найближчі п’ять років. Визначеність щодо майбутнього транзиту надає нові можливості розвитку газового ринку країни та продовження реформ в енергетиці, збереження робочих місць у галузі транспортування газу та майбутні замовлення для українських виробників промислового обладнання, пов’язані з технічною підтримкою роботи української ГТС. Також будуть зменшені курсові ризики, пов’язані з недоотриманням значних валютних надходжень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Нафтогаз" припускає невиконання обіцянок РФ щодо транзиту

"Підписані сьогодні угоди є результатом прийнятного компромісу. Головним результатом домовленостей є отримання майже 3 млрд доларів від Газпрому та те, що українська ГТС буде завантажена і зможе наступні п’ять років працювати беззбитково. Транзит не буде перерваний, і його буде здійснювати незалежний сертифікований оператор. Крім того, скасовуються численні ризики, у тому числі, для фінансової системи країни, які могли реалізуватись у разі припинення транзиту. Ми вдячні Європейській Комісії за її послідовну позицію, яка свідчить про визнання надійності та ефективності української ГТС, а також американським партнерам за підтримку енергетичної безпеки на європейському континенті", – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Нагадаємо, Україна, Росія і ЄС підписали новий контракт щодо транзиту газу.