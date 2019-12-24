"Нафтогаз" припускає невиконання обіцянок РФ щодо транзиту - Вітренко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. На сьогодні існує ризик того, що Росія може відмовитися від транзиту газу через Україну після відкликання позовів проти "Газпрому". Про це в ефірі "Громадському" заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє УНН.
За його словами, згідно з домовленостями, "Нафтогаз" повинен відмовитися від усіх судових претензій щодо "Газпрому".
"Якщо ми відмовимося від нових позовів, а ми повинні це зробити, якщо транзит залишиться. А потім транзиту не буде, і вийде, що ми відмовилися від позовів без всякого сенсу, це дуже великий ризик", - зазначив Вітренко.
Він також підкреслив, що саме тому Україна працює над системою договорів для зниження такого ризику.
"І це складна справа, і тому є ризик того, що навіть домовленості, які були досягнуті, вони не будуть реалізовані. Я сподіваюся, що конструктивна робота, сумлінна робота зі всіх сторін зробить так, щоб цього не сталося", - додав Вітренко.
Нагадаємо, у Нафтогазі повідомили про напрацювання низки договорів з РФ по транзиту.