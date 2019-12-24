"Нафтогаз" припускає невиконання обіцянок РФ щодо транзиту - Вітренко

КИЇВ. 24 грудня. УНН. На сьогодні існує ризик того, що Росія може відмовитися від транзиту газу через Україну після відкликання позовів проти "Газпрому". Про це в ефірі "Громадському" заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє УНН.