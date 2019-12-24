"Нафтогаз" предполагает невыполнение обещаний РФ по транзиту - Витренко

По его словам, согласно договоренностям, "Нафтогаз" должен отказаться от всех судебных претензий к "Газпрому".

"Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется. А потом транзита не будет, и получится, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск", - отметил Витренко.

Он также подчеркнул, что именно поэтому Украина работает над системой договоров для снижения такого риска.

"И это сложное дело, и поэтому есть риск того, что даже договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы. Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа из всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло", - добавил Витренко.

Напомним, в Нафтогазе сообщили о наработке ряда договоров с РФ по транзиту.