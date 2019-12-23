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В Нафтогазе сообщили о наработке ряда договоров с РФ по транзиту

В Нафтогазе сообщили о наработке ряда договоров с РФ по транзиту

Киев  •  УНН

 • 11615 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" проанализировала протокол, заключенный на правительственном уровне между представителями Украины, России и ЕС 20 декабря, и работает над текстами соглашений, предусмотренных протоколом. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе "Нафтогаза", передает УНН.

"Нафтогаз работает над текстами соглашений, предусмотренных протоколом. В частности, речь идет о соглашении об урегулировании взаимных претензий, договор об организации транзита между Нафтогазом и ПАО "Газпром" и договор бронирования мощностей между Нафтогазом и ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ). Кроме того, ОГТСУ продолжает согласование текста договора о взаимодействии операторов сетей с представителями Газпрома", - сообщили в компании.

Отмечается, что заключение такого договора является "первым шагом для создания технической возможности для продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года".

"Нафтогаз будет вести переговоры с Газпромом и другими вовлеченными сторонами для согласования детальных юридических и коммерческих условий. По-прежнему Нафтогаз будет действовать в интересах компании и Украина как своего акционера и надежного транзитера газа в Европу", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований.

Впоследствии стало известно, что бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюз Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

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